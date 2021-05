Investors House Oyj Lehdistötiedote

Juhola Asset Management Oy 12.5.2021 klo 8.30

KIINTEISTÖALA DIGITALISOITUU – TOIMITILOJEN ETÄVUOKRAUSPALVELU REMOTE-JUHOLA LANSEERATTU

Juhola Asset Management on lanseerannut markkinoille toimitilojen digitaalisen vuokrauspalvelun. Remote-Juhola -palvelu on kehitetty 2020-2021 Business Finlandin tuella ja on nyt otettu käyttöön.

Uusi digitaalinen palvelu on nyt testivaiheessa käytössä seitsemässä valikoidussa toimistokohteessa. Etänä suoritettavat kiinteistökierrokset tapahtuvat jaetussa ja reaaliaikaisessa 360-virtuaalitilassa yhdessä välittäjän kanssa ja neuvottelut hoidetaan samaan virtuaalitilaan sisäänrakennetun videoyhteyden välityksellä, jossa voidaan jakaa myös dokumentteja.

Sekä kiinteistökatselmukset että neuvottelut voidaan toteuttaa täysin paikkariippumattomasti mistä päin maailmaa tahansa.

’’Palvelu lyö laudalta perinteiset tavat sekä laadun että kustannustehokkuuden suhteen. Asiakas voi katselmoida lukuisia kohteita nopeasti sekä tarvittaessa palata yksityiskohtiin - ja tehdä kaiken täysin digitaalisesti itse tai yhdessä neuvonantajan kanssa.

Palvelun etuna on myös paikkariippumattomuus. Katselmukset ja neuvottelut voidaan toteuttaa mistä päin maailmaa tahansa. Tällä on suuri merkitys, kun sekä tilojen käyttäjät että omistajat ovat yhä useammin globaaleja’’, sanoo toimitusjohtaja Aleksi Aitala Juhola Asset Managementista.

Juhola Asset Management on suomalaisten sijoituskiinteistöjen johtamis- ja varainhoitopalveluja tuottava yritys, joka on osa Investors House -konsernia. Juholan tavoitteena on olla paras kiinteistöjohtamisen kumppani ammattimaisille kiinteistösijoittajille. Yhtiö hoitaa yli 25 vuoden kokemuksella noin 1,5 miljardin euron kiinteistösijoitusvarallisuutta ympäri Suomea.

Helsinki 12.5.2021

Juhola Asset Management Oy

Lisätiedot Vuokrausjohtaja Aki Hellstedt, puh 050 422 6543

Toimitusjohtaja Aleksi Aitala, puh 040 773 9153

