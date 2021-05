English French Dutch

Ageas publie de bons résultats pour le premier trimestre 2021

Un bon début d’année

Tous les segments contribuent au solide résultat net

Bonne performance commerciale en Vie comme et Non-Vie





Résultat net Le résultat net Groupe s’est établi à EUR 296 millions grâce à une performance opérationnelle solide en Vie comme en Non-Vie.

s’est établi à grâce à une performance opérationnelle solide en Vie comme en Non-Vie. Le résultat net de l’Assurance a progressé, passant d’EUR 113 millions à EUR 318 millions .

a progressé, passant d’EUR 113 millions à Le résultat net en Non-Vie s’est établi à EUR 91 millions Le résultat net en Non-Vie s’élève à EUR 91 millions contre EUR 24 millions au premier trimestre de l’année dernière.

s’est établi à Le résultat net en s’élève à contre EUR 24 millions au premier trimestre de l’année dernière. Résultat net en Vie d’EUR 227 millions par rapport à EUR 89 millions l'an dernier. Encaissement L’encaissement du Groupe (à 100 %) augmente de 6 % à EUR 12,6 milliards .

(à 100 %) augmente de 6 % à L’encaissement Vie (à 100 %) est en hausse de 4 % à EUR 10,4 milliards grâce à l’Asie et à la Belgique.

(à 100 %) est en hausse de 4 % à grâce à l’Asie et à la Belgique. Encaissement en Non-Vie en forte hausse à EUR 2,2 milliards y compris une contribution de Taiping Re d’EUR 355 millions. Performance

opérationnelle Excellent ratio combiné de 91,7 % .

Marge opérationnelle de 92 pb sur les produits à taux garantis et de 34 pb sur les produits en unités de compte. Ces deux marges se situent dans la plage cible. Bilan Capitaux propres à EUR 11,7 milliards ou EUR 62,71 par action.

ou EUR 62,71 par action. Ratio Solvabilité II ageas du Groupe toujours solide, à 195% .

du Groupe toujours solide, à Total des liquidités du Compte général au 31 mars 2021 s’est établi à EUR 1,2 milliard .

Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont augmenté de 1 % par rapport à fin 2020, à EUR 74 milliards.

L’aperçu complet des chiffres et un comparatif avec l’année précédente sont disponibles à la page 5 de ce communiqué et sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a déclaré : « Sur le plan commercial comme sur le plan opérationnel, Ageas a enregistré une performance solide au premier trimestre 2021. La croissance des encaissements en Vie et en Non-Vie et la performance opérationnelle globalement solide reflètent la résilience de notre entreprise et de nos collaborateurs dans un monde toujours sous l’emprise du coronavirus. La bonne performance du premier trimestre nous donne la confiance nécessaire pour relever nos prévisions de résultat annuel à EUR 900-950 millions.»

« Nous avons aussi accueilli de nouveaux collègues d’AvivaSA en Turquie. Notre investissement dans AvivaSA nous donne une présence équilibrée en Vie et Non-Vie sur le marché turc en pleine croissance. Et au Royaume-Uni, nous disons au revoir et merci aux employés de Tesco Underwriting en leur souhaitant beaucoup de réussite dans le développement de leur activité. »





