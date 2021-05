Investors House Oyj

Lehdistötiedote 12.5.2021 klo 8:40

Investors House: Antti Lahtinen Suomen Vuokranantajien hallitukseen

Investors House -konsernin johtoryhmässä rahastoliiketoiminnasta, OVV Asuntopalvelut -ketjusta ja Asunnoista vastaava johtaja Antti Lahtinen on valittu Suomen Vuokranantajat ry:n hallitukseen yhdistyksen tiistaina 11.5. järjestetyssä vuosikokouksessa, jossa oli edustettuna ennätykselliset 188 jäsentä joko paikan päällä, etäyhteydellä tai valtakirjalla.

”Valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö on nyt vahvempi kuin koskaan. Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2020 aikana lähes 3500 jäsenellä ja kasvu on jatkunut voimakkaana myös tänä vuonna. Vuokraustoiminnan verotukseen ja muuhun sääntelyyn on esitetty viime aikoina muutoksia, josta syystä yksityisten vuokranantajien edunvalvonnalle on kasvava tarve. Arvostan mahdollisuutta päästä vaikuttamaan asuntovuokrauksen käytäntöihin Suomessa.” sanoo Suomen Vuokranantajien tuore hallituksen jäsen Antti Lahtinen

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

Helsinki 12.5.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot:

Johtaja Antti Lahtinen, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito, puh 040 538 6931

