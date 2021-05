Ehituslepingu sõlmimine (Kuuseheki 54 korterelamu)

English Estonian

Nordecon AS ja Estmak Capital grupi ettevõte Kinnistud S OÜ sõlmisid lepingu Saue linna Kuuseheki 54 A-klassi energiamärgisega 48 korteriga kortermaja ehitamiseks. Ehitusleping hõlmab korterelamu ja välistrasside projekteerimis- ja ehitustöid. Nelja trepikojaga majal on 4 155 m2 bruto- ning 3 500 m2 netopinda. Hoonel saab olema kolm maapealset ja üks maa-alune korrus.

Lepingu maksumus on 3,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Maja valmib 2022. aasta suvel.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.