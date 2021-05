English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2021 KLO 9.00

Muutos Huhtamäen johtoryhmässä

Arup Basu, Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Huhtamäen palveluksessa. Haku Arupin seuraajaksi on käynnistetty.

“Haluan kiittää Arupia hänen panoksestaan Huhtamäen hyväksi niin Intian liiketoimintojen johtajana kuin helmikuusta 2020 alkaen koko Flexible Packaging ‑segmentin johdossa. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Flexible Packaging -segmentti raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulméelle kunnes Arup Basun seuraaja on nimitetty.

Yllämainitun muutoksen seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 12.5.2021 lähtien:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Eric Le Lay, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Thomasine Kamerling, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Antti Valtokari, johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus.

