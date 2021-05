Communiqué de presse Capgemini // Capgemini soutient UNICEF face au COVID-19

English French

Capgemini soutient UNICEF face au COVID-19

Paris, le 12 mai 2021 – Dans le cadre de son engagement auprès des communautés issues du monde entier, Capgemini s’est joint aux efforts d’UNICEF afin de garantir un accès équitable aux vaccins anti COVID-19, tests et traitements aux quatre coins du globe.

Par le biais de son comité « Social Response » le groupe Capgemini s’est engagé à hauteur de deux millions d’euros auprès d’UNICEF dans le cadre de l’Accélérateur d’accès aux outils Covid-19 (ACT-A) avec une attention particulière notamment pour l’Inde et le Brésil.

ACT-A est une collaboration mondiale destinée à accélérer le développement, la production et l’accès équitable à des tests anti Covid-19, des traitements et des vaccins. Au nom de la « Global Covax Facility » (le volet de vaccins de l’ACT-A), UNICEF dirige la plus grande opération d’approvisionnement et de logistique de vaccins n’ayant jamais été entreprise jusqu’alors, visant à rendre disponibles pour la livraison 2 milliards de doses du vaccins COVID-19 d’ici la fin de l’année 2021.

« En tant que leader mondial doté d’un fort sens des responsabilités envers les communautés avec lesquelles nous vivons et travaillons, nous avons intensifié nos efforts ces dernières semaines afin de surmonter l’urgence que certaines régions affrontent », a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « En cette période critique où de nombreux pays comme le Brésil et l’Inde continuent d’être confrontés à la terrible réalité de la COVID-19, nous nous engageons à accélérer l’aide médicale et l’accès équitable au vaccin. Nous encourageons les entreprises privées à se joindre aux efforts d’UNICEF, à nos côtés, dans ce combat mondial sans précédent. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien apporté par Capgemini à UNICEF dans ses efforts de lutte contre la COVID-19. L’engagement du Groupe et de ses collaborateurs va permettre à UNICEF d’aider les plus vulnérables, en particulier en Inde et au Brésil où la pandémie du COVID-19 a de très fortes conséquences », explique Jean-Marie Dru, Président d’UNICEF France.

« En participant au dispositif Accélérateur ACT-A, UNICEF ainsi que ses partenaires sont engagés dans une course pour mettre fin à cette pandémie qui bouleverse la vie d’enfants et de leurs familles depuis plus d’un an à présent. C’est pourquoi, aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de l’aide et du soutien de nos donateurs et partenaires afin de rejoindre la course qui fera table rase du Covid-19. »

Capgemini soutient les efforts d’UNICEF pour mettre fin à la pandémie mondiale de COVID-19

En plus d’aider à fournir un accès sûr, rapide et équitable aux vaccins anti COVID-19, aux tests et aux traitements, UNICEF soutient également les pays sur la communication des risques, l’engagement communautaire et les efforts de préparation des pays pour le déploiement du vaccin, tout en participant à la consolidation des systèmes de santé.

Cet engagement de Capgemini comprendra un appui aux besoins critiques et urgents en Inde et au Brésil, en plus du soutien à UNICEF dans le cadre d’ACT-A.

À propos d’UNICEF*

UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans toutes ses actions, et travaille dans 190 pays et territoires du monde entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.unicef.fr

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get the Future You Want* - www.capgemini.com .

*UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service.

