TORM plc delårsrapport for første kvartal 2021

“TORM opnåede i første kvartal 2021 et EBITDA på USD 19 mio. i et marked, som fortsat er påvirket af pandemien. Derudover er jeg meget tilfreds med, at vi netop har købt tre LR2 skibe udover de otte MR-skibe, der blev købt tidligere på året” udtaler Executive Director Jacob Meldgaard.

I første kvartal 2021 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 13.493 (samme periode 2020: USD/dag 23.642) og EBITDA på USD 18,9 mio. (samme periode 2020: USD 101,5 mio.). Resultat før skat udgjorde USD -21,1 mio. (samme periode 2020: USD 56,8 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde USD -0,29, svarende til DKK -1,8 (samme periode 2020: USD 0,76 eller DKK 5,1). Resultatet inkluderer et urealiseret tab på USD 7 mio. på fragtrelaterede derivater. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD 9,8 mio. i første kvartal 2021 (samme periode 2020: USD 49,8 mio.), og afkast af investeret kapital (RoIC) udgjorde -2,7% (samme periode 2020: 15,4%).





Det svage produkttankmarked i slutningen af 2020 fortsatte i starten af 2021. En stigning i antallet af COVID-19 tilfælde i mange regioner hæmmede fremgangen i den globale olieefterspørgsel, og OPEC+-landenes kvoteordning lagde fortsat en dæmper på tankmarkedet, hvor produkttankskibe dog klarede sig bedre end råolietankskibe. I løbet af kvartalet bidrog den ekstreme kulde i Texas og blokaden af Suezkanalen til at styrke produkttankmarkedet, især de større skibe, og ved udgangen af kvartalet havde benchmark-raterne for LR2 nået niveauer på over USD/dag 20.000.





TORM har under COVID-19 pandemien fuldt opretholdt en velfungerende drift takket være One TORM-platformen. Efterhånden som vaccinerne rulles ud over hele verden, og COVID-19 situationen forbedres, vil driften blive yderligt normaliseret. Med den seneste stigning i COVID-19 tilfælde i Indien har TORM dog implementeret flere forebyggende tiltag i regionen for bedst muligt at beskytte vores medarbejdere både til lands og til søs. Ingen af disse tiltag vil påvirke TORMs overordnede drift.





I første kvartal 2021 indgik TORM aftale med Team Tankers Deep Sea Ltd. om købet af otte MR-produkttankskibe bygget i 2007-2012 til en samlet kontantbetaling på USD 82,5 mio. samt udstedelse af 5,97 mio. aktier. Skibene er alle bygget på det kroatiske værft Brodotrogir og har høje tekniske specifikationer. Seks af skibene har en specialiseret tank-konfiguration og udvidet opdeling af tankene (IMO 2), som giver større kommerciel fleksibilitet, idet skibene kan anvendes til at transportere kemikalier. TORM har i andet kvartal til dato fået leveret to af skibene, og de resterende skibe bliver ifølge planen leveret i løbet af den resterende del af andet kvartal og i tredje kvartal 2021. I takt med, at skibene bliver leveret, udsteder TORM aktier til Team Tankers i trancher svarende til det enkelte skibs relative værdi. I andet kvartal er der indtil nu udstedt 1,70 mio. aktier til Team Tankers.



TORM har sikret finansiering af skibene fra Team Tankers på attraktive vilkår med løbetider til 2026. De skibe, som er bygget i 2009-2012, finansieres ved en forøgelse af TORMs eksisterende syndikerede lånefacilitet med en ny revolverende facilitet på op til USD 64 mio., der stilles forholdsmæssigt til rådighed af det eksisterende syndikat af banker (ABN AMRO, Danske Bank, ING, Nordea, Credit Agricole, Société Générale og Swedbank), mens skibene bygget i 2007 og 2008 finansieres med en ny lånefacilitet på op til USD 28 mio. i Hamburg Commercial Bank. TORM har i andet kvartal til dato trukket USD 26,9 mio. på de nye faciliteter.



Efter udgangen af kvartalet har TORM indgået aftale med Okeanis Eco Tankers Corp. om købet af tre brændstofeffektive LR2 skibe med scrubber bygget i 2015 - Nissos Schinoussa, Nissos Heraclea og Nissos Therassia - mod en samlet betaling på USD 120,8m. Skibene forventes at blive leveret i den resterende del af andet kvartal og i tredje kvartal 2021.



TORM har opnået tilsagn om finansieringen af to af skibene fra Danmarks Skibskredit på USD 60,0 mio med forbehold for færdiggørelse af lånedokumentationen. Det tredje skib forventes at blive finansieret gennem en sale and leaseback aftale med en kinesisk finansiel institution for et provenu på USD 32,2 mio. TORM forventer i den forbindelse at indgå yderligere to sale and leaseback aftaler, der vil generere USD 24 mio i netto likviditet. TORM har aftalt de overordnede betingelser for de tre sale and leaseback aftaler



Efter udgangen af kvartalet har TORM solgt MR-skibet TORM Carina. Efter tilbagebetaling af gæld vil salget have en positiv likviditetspåvirkning på USD 6 mio. Det forventes, at skibet bliver leveret til de nye ejere i løbet af andet kvartal 2021.

Pr. 31. marts 2021 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 329,4 mio., bestående af USD 116,5 mio. i likvide beholdninger, USD 136,9 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter og USD 76,0 mio. i finansiering i form af sale and leaseback relateret til TORMs to LR2-nybygninger. De likvide beholdninger inkluderer USD 36,9 mio. i bunden likviditet, primært relateret til sikkerhedsstillelse for finansielle instrumenter. Pr. 31. marts 2021 udgjorde den nettorentebærende gæld USD 743,4 mio., og TORM havde en nettobelåningsgrad (LTV) på 55%.





Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger en markedsværdi på USD 1.705,1 mio. ved udgangen af marts 2021. Sammenlignet med mæglervurderingerne pr. 31. december 2020 var markedsværdien faldet med USD 27,9 mio., justeret for købte og solgte skibe. Den bogførte værdi af TORMs flåde var USD 1.744,0 mio. pr. 31. marts 2021 eksklusive udestående betalinger på de to LR2-nybygninger og de otte MR-skibe købt af Team Tankers på i alt USD 209,7 mio. De udestående afdrag inkluderer betaling for scrubbere vedrørende de to LR2-nybygninger.





Baseret på mæglervurderinger var TORMs skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 788,2 mio. pr. 31. marts 2021, svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 10,6 (DKK 67,3). TORMs egenkapital udgjorde pr. 31. marts 2021 USD 1.003,6 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 13,5 (DKK 85,7).





Pr. 31. marts 2021 havde TORM installeret 46 af de 50 planlagte scrubbere, og de resterende fire forventes at blive installeret i resten af 2021 og første kvartal 2022, herunder på de to LR2-nybygninger. Med købet af de tre LR2 skibe med scrubbere bygget i 2015 vil TORM i alt have 53 scrubbere installeret.





Pr. 31. marts 2021 var 32% af de udestående indtjeningsdage i 2021 afdækket til gennemsnitligt USD/dag 14.982. Pr. 07. maj 2021 udgjorde afdækningen af de resterende indtjeningsdage for andet kvartal i 2021 78% til USD/dag 14.821. For de enkelte segmenter var afdækningen henholdsvis 112% til USD/dag 15.781 for LR2, 87% til USD/dag 14.781 for LR1, 72% til USD/dag 14.660 for MR og 47% til USD/dag 11.624 for Handysize.





TELEFONKONFERENCE OG WEBCAST

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som “mener”, “forventer”, “har til hensigt”, “skønner”, “forudser”, “planlægger”, “mulig”, “kan”, “kunne”, “afventer” og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, generelle markedsforhold, herunder udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og omfanget af COVID-19-pandemien, herunder dens indflydelse på efterspørgslen efter olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere og ændringer i efterspørgslen efter tankskibskapacitet, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder indgreb foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder, herunder handelskrige, eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

