Marimekon osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2021 julkistaminen

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 12.5.2021 klo 10.00



Marimekko Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 julkistetaan torstaina 20.5.2021 kello 8.00. Tiedote ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla julkistamisen jälkeen yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com / fi/sijoittajat/ .

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 20.5.2021 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/2021-q1-results/register. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.







Lisätietoja:

Anna Tuominen, Marimekon viestintä

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 285 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com