Redwood Software lève un investissement stratégique de 315 millions d'euros auprès de Turn/River Capital afin d'étendre ses solutions d'automatisation cloud

FRISCO, Texas et LONDRES, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redwood Software , l'un des premiers fournisseurs de solutions d'automatisation d'entreprise et de traitement informatique dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la levée d'un investissement stratégique de 315 millions d'euros auprès de la société d'investissement privé Turn/River Capital . L'apport financier de Turn/River permettra à Redwood d'accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme d'automatisation des processus informatiques et commerciaux à la pointe de l'industrie, récemment distinguée dans le rapport sur la réussite client RPA au printemps 2021. Redwood fournit à ses clients de puissants outils d'automatisation destinés à répondre à tous les besoins de l'entreprise moderne, et possède une longue expérience dans ce domaine.



Statista estime que l'industrie mondiale de la robotisation devrait générer 214 milliards de dollars en 2021, dont une automatisation des processus dépassant les 83 milliards de dollars. « Les entreprises modernes ont besoin de solutions d'automatisation évoluées qui leur permettent de se développer rapidement et de rester agiles face aux perturbations », a déclaré Dan Twing, président-directeur général du cabinet d'analyse EMA (Enterprise Management Associates). « Il est impératif que les organisations adoptent une technologie capable de prendre en charge toute l'étendue de leurs opérations commerciales. Redwood fournit la seule solution cloud de sa catégorie qui soit spécialement conçue pour l'entreprise et qui se distingue comme un leader de ce domaine », a-t-il ajouté.

Redwood Software est une figure de proue du secteur des technologies à code réduit orientées vers l'automatisation des processus d'entreprise à l'échelle industrielle. Ses logiciels couvrent la gestion d'infrastructure, l'automatisation financière, les DevOps automatisés, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et bien d'autres fonctionnalités encore. Alors que les entreprises commencent à se remettre des récentes perturbations du marché et procèdent à des investissements technologiques massifs pour promouvoir l'agilité et la collaboration, le financement de croissance apporté par Turn/River soutiendra la société déjà engagée dans la « règle des 60 », en étendant sa capacité à déployer de nouvelles efficacités dans ses processus stratégiques internes, tout en renforçant son leadership dans l'évolution des outils d'automatisation pour le lieu de travail moderne.

Fondé en 1993 aux Pays-Bas, le développeur Redwood Software compte parmi sa clientèle plusieurs milliers d'entreprises mondiales dont Coca-Cola, GM, Halliburton, Grainger, Wells Fargo, UBS, Mercedes-Benz, Airbus, Siemens ou encore Heineken. Parmi ses autres distinctions, Redwood a été nommé « Meilleur fournisseur de solutions SaaS d'automatisation de la charge de travail » par le cabinet EMA en 2019.

« Nous sommes ravis de nous associer à Turn/River. Son expertise de la mise sur le marché, associée à la technologie de pointe de Redwood, créera un partenariat hautement complémentaire et renforcera notre objectif, qui est d'apporter une automatisation moderne à chaque entreprise », a commenté Tijl Vuyk, président-directeur général et fondateur de Redwood Software, à propos de cet investissement.

Turn/River, société d'investissement en capital de croissance axée sur la technologie, noue des partenariats avec des entreprises telles que Redwood en s'appuyant sur un capital flexible, combiné à une équipe opérationnelle spécialisée dans les stratégies de commercialisation de logiciels. « Redwood est un leader technologique qui permet aux plus grandes entreprises du monde d'automatiser leurs tâches manuelles et de rationaliser leurs processus commerciaux complexes », a déclaré Dominic Ang, fondateur et directeur associé de Turn/River Capital. « Nous sommes plus qu'heureux d'apporter un financement de croissance et un soutien à la commercialisation qui favorisent l'expansion des solutions logicielles stratégiques de Redwood ».

Pour cet investissement, Redwood a reçu les conseils du cabinet HVG Law. Turn/River a pour sa part bénéficié de l'expertise de CMS, Orrick et Lincoln International.

À propos de Redwood

Redwood Software fournit une solution d'automatisation des processus informatiques, financiers et commerciaux qui aide les entreprises modernes à exceller à l'ère du numérique. Redwood orchestre et automatise les processus opérationnels au sein d'environnements informatiques hybrides complexes afin de permettre aux entreprises de miser sur l'agilité commerciale, le rapport coût/efficacité et l'expérience client. Nos solutions d'automatisation aident plusieurs milliers d'organisations, dans 150 pays, à exécuter leurs processus avec rapidité et précision. Redwood est le lieu où l'automatisation prend vie (Where Automation Happens™). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.redwood.com.

À propos de Turn/River Capital

Turn/River est une société d'investissement spécialisée dans les capitaux de croissance, liquidités fondatrices, rachats, scissions et recapitalisations d'entreprises technologiques, Web et SaaS. Sa stratégie consiste à combiner des initiatives de marketing, de vente et d'exécution opérationnelle rigoureuses et itératives avec un capital flexible, afin d'aider les entreprises à doubler, voire tripler leur croissance et générer de la valeur pour toutes les parties impliquées. Turn/River Capital est basée à San Francisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.turnriver.com .

