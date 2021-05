Redwood Software ontvangt strategische investering van € 315 miljoen van Turn/River Capital oplossingen voor cloudautomatisering uit te breiden

Dutch French German Italian Spanish

FRISCO, Texas, en LONDEN, May 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redwood Software , een toonaangevende provider van cloudgebaseerde automatiseringsoplossingen voor bedrijfs- en IT-processen, kondigde vandaag een strategische investering van € 315 miljoen aan van growth equity-firma Turn/River Capital . Dankzij de investering van Turn/River kan Redwood de ontwikkeling van nieuwe functies versnellen voor zijn toonaangevende automatiseringsplatform voor IT- en bedrijfsprocessen, dat erkend door FeaturedCustomers werd erkend als een rijzende ster in het Spring 2021 RPA Software Customer Success Report. Redwood heeft een lange geschiedenis in het leveren van krachtige automatiseringstools aan zijn klanten om in alle behoeften van de moderne onderneming te voorzien.



Statista schat dat de wereldwijde automatiseringsindustrie in 2021 $ 214 miljard zal genereren, waarbij procesautomatisering zal uitstijgen boven $ 83 miljard. "De moderne onderneming heeft geavanceerde automatiseringsoplossingen nodig om snel te kunnen schalen en toch flexibel te blijven in geval van onderbrekingen", aldus Dan Twing, President en Chief Operating Officer van onderzoeksbureau Enterprise Management Associates (EMA). "Het is van essentieel belang dat organisaties technologie gebruiken die de omvang van hun bedrijfsactiviteiten kan ondersteunen. Redwood biedt de enige cloudoplossing in haar soort die speciaal voor het bedrijf is ontwikkeld, waardoor de oplossing zich onderscheidt als leider in die ruimte."

Redwood Software is een gevestigde marktleider op het gebied van het gebruik van krachtige low-code technologie voor de automatisering van industriële bedrijfsprocessen op het gebied van infrastructuurbeheer, financiële automatisering, geautomatiseerde DevOps, supply chain management en meer. Terwijl bedrijven reageren op recente marktverstoringen en veel investeren in technologie om flexibiliteit en samenwerking te bevorderen, ondersteunt de groeifinanciering van Turn/River het 'Rule of 60'-bedrijf bij het verbeteren van zijn mogelijkheden om nieuwe efficiënties te realiseren in bedrijfskritische bedrijfsprocessen en zijn leiderschap op het gebied van de ontwikkeling van automatiseringstools voor de moderne werkplek te vergroten.

Het in Nederland gevestigde Redwood Software is opgericht in 1993 en bedient duizenden zakelijke klanten over de hele wereld, waaronder Coca-Cola, GM, Halliburton, Grainger, Wells Fargo, UBS, Mercedes-Benz, Airbus, Siemens en Heineken. Redwood werd, naast andere erkenningen, benoemd tot de “Best SaaS Workload Automation Solution'' in 2019 door EMA.

Tijl Vuyk, CEO en oprichter van Redwood Software, zei over de investering: "We zijn verheugd om samen te werken met Turn/River. De go-to-market-expertise van hun team in combinatie met de vooraanstaande technologie van Redwood zal een zeer complementaire samenwerking creëren en ons dichter bij ons doel brengen om elke onderneming moderne automatisering te bieden."

Turn/River, een op technologie gerichte growth equity-firma, werkt samen met bedrijven als Redwood door flexibel kapitaal te combineren met een operationeel team dat gespecialiseerd is in go-to-market-strategieën voor software. "Redwood is een technologieleider die de grootste bedrijven ter wereld in staat stelt om handmatige taken te automatiseren en complexe bedrijfsprocessen te stroomlijnen," aldus Dominic Ang, oprichter en Managing Partner van Turn/River Capital. "We zijn uiterst enthousiast over het bieden van groeifinanciering en go-to-market-ondersteuning voor de uitbreiding van de bedrijfskritische softwareoplossingen van Redwood."

Redwood werd geadviseerd over de investering door HVG Law. Turn/River werd geadviseerd over de investering door CMS, Orrick en Lincoln International.

Over Redwood

Redwood Software biedt automatisering van IT-, financiële en bedrijfsprocessen om moderne ondernemingen te helpen uitblinken in het digitale tijdperk. Redwood orkestreert en automatiseert bedrijfsprocessen in complexe hybride IT-omgevingen, zodat ondernemingen zich kunnen richten op zakelijke flexibiliteit, kostenefficiëntie en klantervaringen. Met onze automatiseringsoplossingen kunnen duizenden organisaties in 150 landen snel en nauwkeurig werken. Redwood is Where Automation Happens™. Meer informatie vindt u op www.redwood.com.

Over Turn/River Capital

Turn/River is gespecialiseerd in groeikapitaalinvesteringen, founder liquidity, buy-outs, spin-outs en herkapitalisaties van technologie-, web- en SaaS-bedrijven. De strategie van deze oplossing is om rigoureuze, iteratieve marketing, verkoop en operationele uitvoering te combineren met flexibel kapitaal om bedrijven te helpen hun groei te verdubbelen en te verdrievoudigen en waarde voor iedereen op te bouwen. Turn/River Capital is gevestigd in San Francisco. Ga voor meer informatie naar www.turnriver.com .

Mediacontact

Matthew Amico

matt@turnriver.com

Amede Hungerford

amede.hungerford@redwood.com