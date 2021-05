English Finnish

Panostaja Oyj:n johtoryhmässä muutoksia

Panostaja Oyj:n sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Miikka Laine siirtyy toisiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle. Laine jatkaa tehtävässään 12.8.2021 asti.

”Kiitän Miikkaa hänen erittäin tärkeästä työpanoksestaan yhtiön hyväksi ja toivotan hänelle menestystä tuleviin haasteisiin”, toteaa toimitusjohtaja Tapio Tommila.

