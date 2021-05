English Finnish

Marimekko Oyj, Sisäpiiritieto, 12.5.2021 klo 13.50



Marimekko nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2021, liikevaihtoennuste pysyy ennallaan



Marimekko arvioi 18.2.2021 julkistetussa tilinpäätöstiedotteessaan konsernin liikevaihdon vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin olevan suunnilleen pitkän aikavälin tavoitteen eli noin 15 prosentin tasolla.



Marimekko nostaa nyt aiempaa arviotaan vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton kehityksestä. Arvion parantumiseen vaikuttavat erityisesti kohentuneet koko vuoden myyntinäkymät, joita tukee erittäin vahva ensimmäinen vuosineljännes. Uuden arvion mukaan Marimekko-konsernin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin vuonna 2021 arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).



Tilinpäätöstiedotteessa annettu arvio konsernin liikevaihdosta pysyy ennallaan. Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta (2020: 123,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).



Erittäin vahvasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä huolimatta yhtiö arvioi yhä, että liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu tilikauden kahdelle viimeiselle neljännekselle.



Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla kuitenkin jatkuu, ja liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 liittyy näin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näitä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöstiedotteessa.



Marimekon osavuosikatsaus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä julkistetaan torstaina 20.5.2021 kello 8.00.

