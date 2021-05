Setplex Fornece Serviço OTT para TV Cabo São Paulo

Portuguese Spanish

WHITE PLAINS, NY, May 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Setplex, principal provedora de soluções completas flexíveis para provedores de serviços OTT, anunciou hoje que instalou sua plataforma Nora na estação central da principal operadora brasileira TV Cabo São Paulo. A Setplex viabilizará que o serviço SATTV da TV Cabo São Paulo forneça uma ampla gama de canais OTT e IPTV aos seus assinantes, incluindo conteúdo que a Setplex oferece aos seus clientes latino-americanos. A negociação marca a entrada da Setplex no dinâmico mercado brasileiro de TV.

A SATTV oferece serviços completos de Internet e vídeo para mais de 50 provedores de serviços de Internet (ISPs) de toda a região brasileira. Com a Setplex, SATTV pode gerenciar de forma flexível sua implantação de canais e pode gerar com eficiência sua receita com as vendas de produtos mais caros para os assinantes. Para ISPs da região latino-americana, a Setplex fornece um verdadeiro serviço one-stop que inclui desde a codificação e transcodificação de vídeo até o desenvolvimento de aplicativos de várias telas, entrega de conteúdo via rede de entrega de conteúdo (CDN), gerenciamento de segurança e análise em tempo real.

A Setplex desenvolveu sua plataforma Nora como uma solução completa de middleware OTT/IPTV que oferece TV, vídeo sob demanda (VOD), catch-up TV, gravador de vídeo digital (DVR) e serviços interativos para clientes em qualquer rede baseada em IP. A plataforma Nora da Setplex viabiliza a entrega de conteúdo em todos os principais dispositivos, incluindo Smart TVs, set-top boxes, iOS, Android e ambientes PC/Mac/Linux.

“A facilidade de integração da plataforma Setplex é o nosso principal diferencial, com a visualização de como desenvolvemos um negócio que pode determinar como nos envolvemos e gerenciamos o aumento dos assinantes no futuro”, disse a SATTV em um comunicado. “Há uma visão holística do que os clientes precisam que é evidente em como a Setplex projetou sua oferta, sendo um parceiro estratégico e um fornecedor confiável.”

De acordo com a Statista, o mercado brasileiro de OTT alcançará US $ 1,28 bilhão até 2023, um aumento de quase 100% em relação a 2018. Os ISPs do Brasil estão prontos para impulsionar uma grande porcentagem da audiência OTT, já que os assinantes buscam pacotes tudo-em-um para conteúdo.

A plataforma Setplex Nora reduz o atrito da integração dos clientes e é uma solução totalmente à prova de futuro para clientes de todos os tamanhos.

“Precisamos fornecer um sistema turn-key de categoria internacional para clientes que buscam vídeos da mais alta qualidade compatíveis com todos os dispositivos e com uma ampla gama de conteúdo que possam ser gerenciados e ampliados ao longo do tempo” , disse Marc Mulgrum, vice-presidente sênior de vendas da Setplex. “Oferecemos a combinação certa de soluções simples, potentes e acessíveis para clientes de todos os tamanhos e podemos ajudar rapidamente com a criação da próxima geração de serviços OTT e IPTV. SATTV é um exemplo ideal de como a Setplex pode ajudar um cliente a criar e ampliar um serviço OTT em um mercado abarrotado.”

SOBRE A SETPLEX

A Setplex é provedora líder de soluções flexíveis completas de hardware e software para ofertas de OTT e IPTV. A empresa fornece para transmissoras, operadoras de cabo, satélite e de TV pela Internet uma ampla gama de ofertas para a ingestão, entrega e análise de conteúdo de alta qualidade. Suas variadas soluções simples, potentes e acessíveis estão instaladas em todo o mundo. Para mais informação, visite https://www.setplex.com .

SOBRE A SATTV

A SATTV faz parte da TV Cabo São Paulo e opera de Caxias do Sul, no Brasil. Lançada em 2016, a SATTV oferece opções de qualidade para serviços de TV por assinatura e Internet de banda larga da mais alta qualidade, operando uma rede de fibra óptica que se estende por 180 quilômetros. Para mais informação, visite https://www.sattvacabo.com.br .

Contato

Chris Pfaff

+1 201-218-0262

chris@chrispfafftechmedia.com