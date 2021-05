Rachat d’actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif de série 15

English French

MONTRÉAL, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX :LB) (la « Banque Laurentienne ») annonce qu’elle procédera au rachat, le 15 juin 2021, de la totalité de ses actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif de série 15 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « Actions privilégiées de série 15 ») alors en circulation. Ces Actions privilégiées de série 15 seront rachetées à un prix de rachat de 25,00 $ par action, plus les dividendes déclarés et non versés.



Outre le prix de rachat, le dividende trimestriel final de 0,365625 $ par Action privilégiée de série 15 sera versé de manière habituelle, le 15 juin 2021, aux actionnaires inscrits en date du 7 juin 2021 ou à toute autre date de clôture des registres telle que déterminée par le conseil d’administration de la Banque Laurentienne, sous réserve de la déclaration de ce dividende par le conseil. À la suite du rachat des Actions privilégiées de série 15, les porteurs de ces actions n’auront plus le droit de recevoir de dividendes ni d’exercer de droits de porteurs à l’égard de ces actions, autres que le droit de recevoir le prix de rachat.

Tout propriétaire véritable qui n’est pas le porteur inscrit de ces actions doit communiquer avec l’institution financière, le courtier ou tout autre intermédiaire par l’entremise duquel il détient celles-ci afin de confirmer le moyen par lequel il recevra le produit du rachat. L’avis de rachat ainsi que les directives s’y rapportant seront envoyés à tous les actionnaires inscrits.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 29,2 milliards $.





Renseignements :

Fabrice Tremblay

fabrice.tremblay@blcgf.ca

Bur. : 514 284-4500, poste 40020

Cell. : 438 989-6070