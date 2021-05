Airshare prévoit doubler sa flotte d’avions détenus en multipropriété avec des avions d’affaires Challenger 350, les plus vendus de Bombardier

English French

Airshare annonce l’achat de trois avions Challenger 350 à être livrés avant la fin de l’année, ainsi que des options sur 17 autres dont la livraison se fera au cours des prochaines années

L’avion Challenger 350 à l’avant-garde du marché est idéal pour l’entrée d’Airshare sur le segment des avions superintermédiaires

L’avion très performant Challenger 350 est l’étoile incontestée des exploitants de flotte couronnée de succès



MONTRÉAL, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a accueilli aujourd’hui Airshare comme le plus récent exploitant d’une flotte de ses plus populaires avions d’affaires Challenger 350. Airshare a passé une commande de trois avions superintermédiaires Challenger 350, assortie d’options sur 17 autres, ce qui permettra à cette société d’aviation privée de Kansas City de doubler la taille de sa flotte d’avions détenus en multipropriété dans un avenir rapproché.

« Nous sommes heureux de la confiance de Airshare en notre avion Challenger 350. Ce biréacteur est l’avion performant par excellence. Aucun autre avion de ce segment ne peut se vanter d’approcher son degré supérieur de fiabilité, son autonomie, sa vitesse, ses performances, l’expérience qu’il offre en cabine et ses coûts d’exploitation, a indiqué Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier. Airshare offre l’un des programmes de multipropriété les plus populaires des États-Unis. Nous sommes fiers qu’ils aient choisi l’avion Challenger 350 comme pierre angulaire de sa flotte, et nous sommes très enthousiastes face au potentiel de ce partenariat à long terme. »

« L’ajout d’avions superintermédiaires à notre flotte marque un cap important dans notre vision d’expansion intelligente de la marque Airshare à l’échelle nationale, a déclaré John Owen, président et chef de la direction, Airshare. Un examen préalable approfondi a mené au choix du biréacteur d’affaires Challenger 350, et a été fait avec la participation de nos clients actuels et la contribution de chaque service de l’entreprise. Former un partenariat avec Bombardier nous place en excellente position pour attirer de futurs clients qui souhaitaient adhérer à notre programme, mais voulaient un avion plus gros, ayant un plus grand rayon d’action, tout en nous assurant de continuer à offrir le service de premier ordre qui est devenu synonyme d’Airshare. »

Airshare a sélectionné l’avion Challenger 350 comme catalyseur d’une expansion stratégique de son programme de multipropriété révolutionnaire au delà de ses marchés de base du centre des États-Unis, avec l’objectif de commencer de servir bientôt des clients sur la côte Est. Le programme d’Airshare basé sur les journées d’utilisation s’adresse aux voyageurs d’affaires et aux voyageurs d’agrément désireux de maximiser efficacité et productivité.

Le programme de multipropriété d’Airshare offre à chaque propriétaire 1/16 de part d’avion avec 20 journées et des heures de vol illimitées (selon l’attribution de journées par client avec une journée maximale de 14 heures de service d’équipage). Lorsque les détenteurs de part d’Airshare commencent et finissent leur voyage au même endroit, tout en gardant l’avion et l’équipage avec eux, ils économisent jusqu’à 35 pour cent de leur taux horaire. Conserver les mêmes pilotes et le même avion procure aux détenteurs de part d’avion en voyage une flexibilité ultime, car ils peuvent alors faire plusieurs escales et ajuster leur horaire au dernier moment.

Airshare offre également son propre programme de carte avion, EMBARK, ainsi que des services de gestion d’avion, de nolisement à la demande et de maintenance.

En 2020, le biréacteur d’affaires Challenger 350 a renforcé à nouveau sa position d’avion d’affaires ayant le plus été livré dans le segment des avions intermédiaires, et ce, pour la septième année de suite. Véritable force motrice de l’industrie, l’avion Challenger 350 établit la référence par excellence auxquels tous les autres avions superintermédiaires sont comparés.

Pour compléter les hautes performances de son avion Challenger 350, Bombardier continue d’intégrer des améliorations à valeur ajoutée à la cabine, y compris une sélection de concepts de design intérieur, une connectivité haute vitesse à bande Ka et un système de gestion cabine évolué. L’avion Challenger 350 établit aussi la norme avec son impressionnant taux de ponctualité ainsi que les plus faibles coûts d’exploitation directs de son segment, et ce, grâce à ses programmes de maintenance abordables et sa fréquence de maintenance inférieure à celle de tous ses concurrents.

À propos d’Airshare

Airshare est la façon sûre et simple de faire un vol privé. Fondée en 2000 et avec son siège social à Lenexa, au Kansas, cette société d’aviation privée sert des membres-propriétaires d’avions détenus en multipropriété et les titulaires de sa carte avion EMBARK® dans tout le centre des États-Unis. Airshare a reçu l’accréditation de niveau 3 de l’IS-BAO et la cote de sécurité ARGUS Platine, répondant aux normes internationales de sécurité en vol les plus élevées. L’entreprise exploite une flotte d’avions superintermédiaires et de biréacteurs légers dans ses programmes de multipropriété et EMBARK. Airshare fournit également des services complets de gestion d’avions et de nolisement à l’échelle nationale, tout en fournissant des services de maintenance complets pour des avions de tierces parties. Pour en savoir plus, consultez le site www.flyairshare.com.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, Challenger et Challenger 350 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

