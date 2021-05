Bekaert: Assembléé Générale des Actionnaires

English Dutch French

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

- Approbation d’un dividende brut de € 1,00

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Bekaert s'est tenue aujourd'hui et a traité principalement les sujets suivants.

L’assemblée a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturés au 31 décembre 2020, tels qu’établis par le Conseil d’Administration, de même que l’attribution d’un dividende brut de € 1,00 par action.

Le dividend ex-date est le 14 mai 2021. Le dividende sera payable le 18 mai 2021 par les banques suivantes: ING Belgique, Banque Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Banque, et Belfius Banque pour la Belgique, Société Générale pour la France, ABN AMRO Banque pour les Pays-Bas et UBS pour la Suisse.

L’assemblée a pris connaissance du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice 2020, et a approuvé le rapport de rémunération pour 2020 et la politique de rémunération. L’assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leurs mandats au cours de l’exercice 2020 et a approuvé la rémunération des Administrateurs et du Commissaire.

L’assemblée a accepté les propositions suivantes:

- Mme Henriette Fenger Ellekrog est réélue administrateur indépendant pour un terme de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2025;

- Mme Eriikka Söderström est réélue administrateur indépendant pour un terme de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2025;

- EY Bedrijfsrevisoren BV est nommé en qualité de Commissaire pour un terme de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2024.

L’assemblée a approuvé un nombre de dispositions de changement de contrôle.





