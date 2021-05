Baltic Horizon Fondi Meraki SPV ülemärgitud võlakirjaemissiooni tulemused

English Estonian

Baltic Horizon Fondi SPV, BH Meraki UAB on lõpetanud 18 kuuliste tagatud võlakirjade suunatud ülemärgitud pakkumise kogusummas 4 miljonit eurot. Investorid märkisid võlakirju kokku 11,15 miljoni euro väärtuses, mis tähendab, et plaanitud emissiooni maht märgiti 2,78-kordselt üle.

Esmaemissiooni käigus emiteeriti võlakirju mahus, mis moodustas pool võlakirjade pakkumise maksimaalsest kogumahust 8 miljonit eurot. Võlakirjade pakkumise müügihind oli võrdne nominaalväärtusega ning võlakirjade fikseeritud intressimäär on 5%, mida makstakse kaks korda aastas. Ülejäänud emissiooni maht plaanitakse müüa ühe või mitme lisaemissiooni käigus käesoleva aasta jooksul. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid peamiselt Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsed investorid. Emitent esitab taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq First North alternatiivturul.

Võlakirjade tagatiseks on 1. järgu hüpoteek kinnistutele aadressidega Eitminų 3 ja Ukmergės 308, Vilnius, Leedu. Lisaks annab Baltic Horizon Fond kõigi võlakirjadest tulenevate kohustuste tagamiseks käenduse.

Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanitakse kasutada Meraki büroohoone ehituse finantseerimiseks. Võlakirjade kogumaht emiteeritakse mitme pakkumise käigus, et sobitada projekti finantseerimise ja investeerimistegevuse rahavoogusid.

Pakkumist nõustasid Redgate Capital AS ja Luminor Bank AS-i Leedu filiaal. „Märkimishuvi oli suur kõigis kolmes Balti riigis ning kinnitab tugevat nõudlust kohalike kvaliteetsete kinnisvarasektori emitentide järele. Baltic Horizon on suurepärane näide kuidas kohalikud turuosalised saavad kapitaliturgu kasutada atraktiivse ja paindliku finantseerimisallikana,“ sõnas Kristjan Petjärv, Redgate Capitali partner.

“Me tunnetame üha suuremat Baltikumi investorite nõudlust kõrge kvaliteediga fikseeritud tootlusega instrumentide vastu nagu seda on BH Meraki UAB tagatud võlakirjad. Antud võlakirjade mitteavalikul pakkumisel laekus investoritelt hea kvaliteediga võlakirjade ostupakkumisi, mis võimaldas emitendil kapitali kaasata atraktiivsetel tingimustel.” ütles Silver Kalmus, Luminor Bank AS-i võlakirjaturu projektijuht.

„Meil on hea meel näha nii suurt huvi Meraki võlakirja suhtes nii institutsionaalsetelt kui erainvestoritelt ning tõdeda, et kohalikud kapitaliturud on jätkuvalt väga aktiivsed. Võlakirjad on tõestanud end hea alternatiivina pangafinantseerimisele antud arendusprojekti puhul,“ kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

