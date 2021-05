Selskabsmeddelelse Nr. 8/2021

København, 12. maj 2021





Forløb af ordinær generalforsamling 2021 i Conferize A/S

Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 16.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Genvalg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsen Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen Genvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsen Genvalg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen Valg af revisor. Forslag for bestyrelsen. Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

Ad punkt 3.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 9.253.222 overføres til

egenkapitalen.

Ad punkt 4a.-4d.

De eksisterende bestyrelsesmedlemmer Claus Bretton-Meyer, Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 5.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6a.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om at selskabets nuværende vederlagspolitik ophæves med henblik på at forenkle selskabets administration, nu hvor selskabsloven ikke længere stiller krav herom.

Ad punkt 6b.

Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.5 til at udstede tegningsretter (warrants) forhøjes med 7.845.685 stk., således at bestyrelsen fremadrettet samlet set kan udstede warrants i henhold til selskabslovens §169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere samt konsulenter i Selskabet med ret til tegning af op til nominelt DKK 1.159.568,5 aktier á nom. DKK 0,10 - samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtidigt, at bemyndigelsen forlænges til at gælde i perioden frem til 11. maj 2026.

Ad punkt 7.

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Bretton-Meyer som formand.









