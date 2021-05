HIOLLE INDUSTRIES: CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2021

Chiffre d’affaires consolidé

du 1er trimestre 2021 : + 20.3 %

Valenciennes, le 12 Mai 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries, porté par son développement à l’international, affiche une activité soutenue et une croissance de plus de 20 % avec un chiffre d’affaires consolidé de 21 798 K€ pour le premier trimestre 2021.

En milliers d’euros



2021 2020 Var. Chiffre d’affaires consolidé T1 21 798 18 114 +20.3 % Secteur Services et Environnement 5 260 5 737 -8.3 % Secteur Ferroviaire et Aéronautique 16 538 12 377 +33.6 %

Alors que la crise sanitaire perdure, le groupe HIOLLE Industries accélère son rythme de croissance avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 20.3 %, et dépasse déjà de 8.4 % son niveau d’activités du 1er trimestre 2019.

Cette croissance est portée principalement par le dynamisme du secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (+33.6 %) qui représente, avec un chiffre d’affaires de 16 538 K€, près de 76 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Le plan de charges des activités ferroviaires, notamment la fourniture d’équipements câblés embarqués, est élevé, accentué par un fort développement à l’international.

L’export (principalement USA et CANADA) représente près de 17 % du chiffre d’affaires total du Groupe.

Le secteur « Services et Environnement » avec une chiffre d’affaires de 5 260 K€ reste en recul de 8.3%. Les incertitudes économiques persistantes ont retardé les prises de décisions de nos clients et perturbé la relance des activités du secteur. La hausse des chiffrages en cours permet cependant d’amorcer une reprise qui sera perceptible sur le second semestre 2021.

Fort d’un carnet de commandes de plus de 90 millions d’euros et de belles perspectives de développement à l’international, le Groupe HIOLLE Industries confirme son objectif de croissance annuelle à deux chiffres.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec ses 45 années d’expérience, plus de 900 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.

Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com

Contact

actionnaires@hiolle-industries.fr





Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 : le 5 Août 2021

Pièce jointe