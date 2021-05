English French

JCDecaux célèbre les 10 ans de ses vélos en libre-service Bicikelj à Ljubljana, en Slovénie

Paris, le 12 mai 2021– JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et pionnier des vélos en libre-service, annonce aujourd’hui que sa joint-venture slovène avec Ankunder (Graz) et Efuso (Vienne), Europlakat, célèbre le 10e anniversaire de son système de location de vélos en libre-service, Bicikelj, à Ljubljana, capitale de la Slovénie (près de 300 000 habitants). Bicikelj est le fruit d’un partenariat public-privé réussi entre la ville de Ljubljana et Europlakat. En 2011, les partenaires du projet ont signé un contrat à long terme pour assurer l’exploitation du système de vélos en libre-service, financé par la publicité.

Dès les premiers jours, les vélos Bicikelj ont rencontré un formidable succès auprès des résidents et visiteurs de Ljubljana. Au cours des 10 dernières années, plus de 217 000 personnes ont réalisé près de 8 millions de trajets. Le nombre d’abonnements annuels a poursuivi sa croissance avec plus de 52 500 abonnés, soit plus de 17 % de la population de Ljubljana qui utilise le service Bicikelj régulièrement. Bicikelj a maintenu ses activités tout au long de la pandémie de la Covid-19, assurant ainsi les déplacements essentiels de ceux qui en avaient besoin, tout en atténuant la pression sur les services de transport public.

Face à un tel succès, le nombre de stations et de vélos Bicikelj a plus que doublé au fil des ans. Alors qu’il comptait 30 stations et 300 vélos à son lancement en 2011, Bicikelj compte aujourd’hui 73 stations et 730 vélos, avec un taux de rotation quotidien moyen par vélo de 8. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, Bicikelj poursuivra son développement avec un réseau de 80 stations d’ici la fin de l’année. De plus, l’expérience utilisateur a été améliorée avec une optimisation logicielle et le lancement d’une application mobile, Bicikelj Official. Ces améliorations faciliteront la gestion du compte utilisateur, la location de vélos et la visibilité quant à leur disponibilité, et permettra de noter chaque trajet.

Bicikelj a contribué à relancer la pratique du vélo à Ljubljana, qui figure depuis 2015 parmi les 20 villes les plus adaptées au vélo au monde selon l’indice Copenhagenize.

Zoran Janković, Maire de Ljubljana, a déclaré : « Je suis très fier que Ljubljana soit une ville accueillante pour le vélo, et le système de vélos en libre-service Bicikelj y a fortement contribué. Félicitations pour ces 10 ans de succès ! La ville de Ljubljana est convaincue que le vélo représente le mode de déplacement le plus sain et le plus respectueux de l’environnement. A ce titre, nous modernisons constamment nos infrastructures pour rendre la pratique du vélo toujours plus sûre et agréable. Ces améliorations ont été récompensées par de nombreux prix venus saluer nos réalisations en matière de mobilité douce. Depuis 2015, Ljubljana a été classée, trois années consécutivement, parmi les 20 villes les plus adaptées au vélo au monde selon l’indice Copenhagenize. Mais la plus belle des récompenses reste l’augmentation du nombre de pistes cyclables et la satisfaction des citoyens, et je me réjouis de présenter l’ensemble de ces résultats à l’occasion de la Vélo-City Conférence 2022, qui se tiendra à Ljubljana du 14 au 17 juin 2022. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Il y a 10 ans, Ljubljana devenait la première ville d’Europe Centrale à offrir à ses habitants et aux touristes des vélos en libre-service financés par la publicité sur le mobilier urbain. Je suis très fier de célébrer aujourd’hui le succès de Bicikelj qui, avec un taux de rotation quotidien de 8, est l’un de nos modèles les plus efficaces à travers le monde. En 10 ans, le nombre de stations et de vélos a plus que doublé, démontrant ainsi l’attachement des habitants et des touristes à notre service. Pionnier et leader du vélo en libre-service dans le monde avec plus de 25 000 vélos dans 13 pays, JCDecaux contribue à démocratiser la mobilité douce. En poursuivant nos innovations au service de la la mobilité et en développant de nouvelles applications, notre Groupe s’engage à améliorer durablement la qualité de vie en ville. »

