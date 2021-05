English French

Rueil-Malmaison, le 12 mai 2021

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en avril 2021 -

Premières tendances de mai 2021

I- Evolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Avril Cumul à fin avril (4 mois) Variation



2021/2020 Variation



2021/2019 Variation



2021/2020 Variation



2021/2019 VINCI Autoroutes +223 % −37,6 % +15,8 % −19,0 % Véhicules légers +367 % −43,7 % +16,2 % −23,0 % Poids lourds +57 % −0,1 % +14,3 % +1,2 %

En France, comme attendu, la levée de l’interdiction des déplacements au-delà de 10 km du domicile à partir du 3 mai 2021 s’est traduite par une remontée rapide du trafic autoroutier.

Ainsi, bien qu’encore pénalisé par le maintien de certaines mesures restrictives (couvre-feu, fermeture de nombreux lieux accueillant du public, limitation des déplacements entre pays), le trafic autoroutier de la première semaine de mai 2021 n’affiche qu’une baisse limitée par rapport à la semaine comparable de 2019.

II- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Avril Cumul à fin avril (4 mois) Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 VINCI Airports * -84,3 % -70,7 % -82,9 % Portugal (ANA) * -86,5 % -77,5 % -87,0 % Royaume-Uni * -97,6 % -95,9 % -97,7 % Japon (Kansai Airports) * -81,3 % -68,1 % -83,2 % Chili (Nuevo Pudahel) * -82,9 % -61,6 % -73,2 % France * -89,2 % -72,7 % -84,5 % Cambodge (Cambodia Airports) * -98,0 % -94,9 % -97,7 % Etats-Unis * -49,2 % -38,3 % -60,0 % Brésil *. -62,1 % -22,8 % -42,8 % Serbie * -71,7 % -55,3 % -72,3 % République dominicaine (Aerodom) * -26,7 % -18,9 % -41,9 % Suède * -90,2 % -78,9 % -88,1 % Costa Rica * -48,7 % -57,0 % -67,6 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine.

* La comparaison avec le mois d’avril 2020, au cours duquel le trafic passagers était proche de zéro en raison de la pandémie, n’est pas pertinente.

III- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Avril Cumul à fin avril (4 mois) Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 VINCI Airports ** -63,8 % -47,3 % -64,2 % Portugal (ANA) ** -69,7 % -56,3 % -72,4 % Royaume-Uni ** -94,3 % -88,9 % -93,4 % Japon (Kansai Airports) ** -47,3 % -41,7 % -56,0 % Chili (Nuevo Pudahel) ** -71,8 % -47,7 % -62,1 % France ** -74,4 % -53,3 % -71,3 % Cambodge (Cambodia Airports) ** -91,0 % -85,5 % -91,6 % Etats-Unis ** -24,8 % -9,3 % -27,2 % Brésil ** -34,5 % -2,7 % -22,8 % Serbie ** -47,9 % -27,8 % -51,1 % République dominicaine (Aerodom) ** -15,7 % +3,9 % -25,1 % Suède ** -81,3 % -68,8 % -80,1 % Costa Rica ** -15,0 % -5,8 % -31,8 %

2 Données à 100 %, hors considération des % de détention. Données 2019 incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

** La comparaison avec le mois d’avril 2020, au cours duquel le nombre de mouvements commerciaux était très faible, n’est pas pertinente.

Suite à la levée progressive des mesures restrictives de circulation dans certaines zones, notamment en Amérique du Nord et en Europe, une inflexion positive des réservations de billets d’avions est observée depuis début mai.

Dans ce contexte, le déconfinement en cours au Royaume-Uni et l'assouplissement des restrictions au Portugal devrait favoriser une reprise du trafic entre ces pays. En France, les lignes touristiques pourraient bénéficier des week-ends prolongés de la deuxième quinzaine de mai.

