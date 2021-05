English French

Mise à disposition de l’amendement au Document d’enregistrement universel 2020

Paris, le 12 mai 2021

Natixis informe le public que l’amendement au Document d’enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 12 mai 2021 sous le n° D.21-0105-A01.

L’Amendement au Document d’enregistrement universel 2020 peut être consulté dans l’espace Communication Financière du site Internet de la Société (www.natixis.com > Nos investisseurs et actionnaires > Données et publications financières > Documents d’enregistrement universel / Documents de référence et Pilier III) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org ).

