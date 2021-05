SII : Chiffre d’affaires annuel 2020/2021 : 654,2 M€

French English

Paris, le 12 mai 2021 – 18 heures

Chiffre d’affaires annuel 2020/2021 : 654,2 M€

Activité en croissance au 4ème trimestre

Retour à la croissance en France au T4 : +3,0%

4ème trimestre de croissance à l’International malgré la crise (+8.2% à taux constants)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2020/2021.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Comme envisagé lors du précédent communiqué, ce dernier trimestre de l’exercice 2020/2021 marque un retour de la croissance organique pour l’ensemble du Groupe SII. Ce succès, obtenu dans un contexte sanitaire toujours inédit, est une grande satisfaction pour l’ensemble de acteurs du Groupe SII qui œuvrent au quotidien pour bâtir notre développement immédiat et futur. La bonne performance de ce quatrième trimestre nous permet d’attaquer le prochain exercice en position de conquête. Merci à tous nos salariés et à tous nos clients d’avoir rendu cela possible. »

En M€

Au 31 mars 2019/2020 2020/2021 Variation Variation

à taux constants* Chiffre d’affaires 1er trimestre 162,57 147,43 - 9,3% - 7,3% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 163,34 153,78 - 6,2% - 4,5% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 173,56 169,39 - 2,4% - 0,5% Chiffre d’affaires 4ème trimestre 176,87 183,59 + 3,8% + 5,6% Chiffre d’affaires annuel 676,34 654,19 - 3,3% - 1,5% dont France 347,54 315,49 - 9,2% - 9,2% dont International 328,80 338,70 + 3,0% + 6,6%

* hors effets de change (taux de change 2019-2020 appliqués au chiffre d’affaires 2020-2021)

Le groupe SII réalise sur l’exercice 2020/2021 un chiffre d’affaires de 654,2 M€, en baisse modérée de 3,3% (baisse de 1,5% à taux constants) dans le contexte de crise sanitaire. Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe renoue avec la croissance et atteint 183,6 M€, en progression de 3,8% (croissance de 5,6% à taux constants) par rapport au 4ème trimestre de l’exercice précédent.

Retour à la croissance en France et résilience continue de l’activité à l’International

En France, le quatrième trimestre est marqué par une reprise de l’activité (+3,0%) malgré un contexte sanitaire toujours inédit et des confinements partiels mis en place dans certaines régions. Le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble de l’exercice s’élève à 315,5 M€ en décroissance de 9,2% par rapport au précédent exercice. Après un premier trimestre fortement touché par la crise sanitaire, la reprise de l’activité s’est faite progressivement trimestre après trimestre grâce à l’énergie des équipes et la bonne résilience de certains secteurs d’activité. En effet, grâce à sa diversification sectorielle, le groupe SII a pu maintenir son activité sur les secteurs des télécommunications, de l’énergie, de la banque et de la défense.

A l’International, le groupe SII publie un chiffre d’affaires de 338,7 M€ en croissance de +6,6% à taux constants (+3,0% à taux courant) par rapport à l’exercice précédent. Tout au long de l’exercice, le Groupe a démontré la forte résilience de son activité à l’International. Le quatrième trimestre connait un rythme d’activité plus soutenu avec un chiffre d’affaires atteignant 91,8 M€. L’activité progresse de +8,2% (+4,6% à taux courant) avec des performances à deux chiffres (à taux constants) dans plusieurs pays : Pologne (+20%), Roumanie (+18%), Chili (+41%), Maroc (+40%) et Colombie (+10%). Cette forte diversification géographique permet de compenser la baisse d’activité rencontrée sur des pays plus exposés sectoriellement comme l’Allemagne, l’Espagne, les Pays Bas ou encore la République Tchèque.

Perspectives

Ce quatrième trimestre de l’exercice est conforme aux annonces faites lors du communiqué du 11 février dernier et permet d’afficher, à nouveau, après trois trimestres consécutifs de décroissance, une croissance organique pour l’ensemble du groupe SII. Cette performance doit permettre d’afficher une amélioration de la marge opérationnelle, sur le second semestre, comparée au premier semestre de l’exercice.

Dans un environnement où la visibilité reste réduite, le groupe SII entend renouer avec une croissance organique significative sur le prochain exercice dès le premier trimestre. Le groupe SII précisera ses ambitions annuelles 2021/2022 lors de la publication de ses résultats annuels de l’exercice 2020/2021 tant en termes de chiffre d’affaires que de marge opérationnelle.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels de l’exercice 2020/2021, le mercredi 9 juin 2021 après bourse

ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre

En M€



T1 2020/2021 T2 2020/2021 T3 2020/2021 T4 2020/2021 Annuel 2020/2021 France 67,57 72,63 83,53 91,76 315,49 Variation

à taux constants* -21,0%

-21,0% -13,2%

-13,2% -6,4%

-6,4% +3,0%

+3,0% -9,2%

-9,2% International 79,86 81,15 85,86 91,83 338,70 Variation

à taux constants* +3,6%

+7,8% +1,9%

+4,6% +1,8%

+5,7% +4,6%

+8,2% +3,0%

+6,6% Total groupe SII 147,43 153,78 169,39 183,59 654,19 Variation

à taux constants* -9,3%

-7,3% -5,9%

-4,5% -2,4%

-0,5% +3,8%

+5,6% -3,3%

-1,5%

* : hors effets de change de l’exercice (taux de change de l’exercice précédent appliqués au chiffre d’affaires de l’exercice

en cours)

