PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : +16,09% à 45,27 M€

Villers-lès-Nancy, 12 mai 2021 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 :

+16,09% à 45,27 M€

Le premier trimestre enregistre une croissance soutenue, dans la continuité des performances des trimestres précédents.





Impact positif (+3,10 M€) des opérations de croissance externe : PANDALAB intégré au 01.04.2020 , ASCA INFORMATIQUE au 01.07.2020 , PHARMAGEST SERVIZI (nouvelle filiale italienne) au 01.02.2021 .



A périmètre comparable, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 42,19 M€

en progression de 8,19%.



Toutes les Divisions sont en progression.





Le Groupe poursuit le déploiement de nouvelles solutions pour s’assurer une croissance significative de ses activités et maintient sa stratégie pour la concrétisation technologique d’un parcours patient cohérent Ville-Hôpital.





Le Groupe confirme sa volonté de mener en 2021 de nouvelles acquisitions ciblées en France et en Europe.





En M€ T1 2021* T1 2020 Variation Chiffre d’affaires 45,27 39,00 + 16,09%

* non audité

Au 31 mars 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 45,27 M€ en progression de 16,09% par rapport au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 (39,00 M€).

Les opérations de croissance externe (PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020, et la récente création de la filiale italienne PHARMAGEST SERVIZI) contribuent favorablement au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : +3,10 M€. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires du Groupe Pharmagest est en progression de 8,19%.

Point sur l’activité

La Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un chiffre d’affaires de 33,26 M€ en progression de 17,37% par rapport au 1er trimestre 2020, soutenue par la contribution d’ASCA INFORMATIQUE (+2,82 M€ - intégrée en juillet 2020) A périmètre comparable, le Pôle Pharmacie France est en progression de 7,96% porté par la dynamique de ses nouvelles offres (OffiLocker,…).





Le Pôle Pharmacie Italie affiche une forte progression de son chiffre d’affaires de 17,64% bénéficiant notamment du très bon niveau d’activités du marché des grossistes-répartiteurs (développement notamment des services DENSO et Check&Trace), du déploiement de Easy Pharma (LGO de la filiale SVEMU) ainsi que du lancement de nouvelles solutions (EasyQ, SophiaUp, Miaterapia…). Il est à noter la création au 1er février 2021 de la nouvelle filiale PHARMAGEST SERVIZI, agence technique qui compte 4 collaborateurs pour assurer les installations et les formations des pharmaciens dans le Nord de l’Italie.

En Belgique, le chiffre d’affaires est en retrait de 30,78% par rapport au 1er trimestre 2020 et ne représente que 1,76% du chiffre d’affaires total de la Division. Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, l’activité repart timidement : la forte mobilisation des forces de vente et le lancement de nouvelles offres devraient améliorer la tendance observée sur ce premier trimestre.

Cette Division représente 73,47% du CA global du Groupe Pharmagest.

Après une période 2019-2020 marquée par d’importantes opérations de croissance externe (acquisition d’ICT, création de MALTA BELGIUM, prise de participation majoritaire dans PANDALAB), la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (ESMS) consolide sa position avec un chiffre d’affaires à 6,95 M€ en progression de 13,43%. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en progression de 9,93%.





Tous les secteurs d’activités de cette Division sont en progression. L’activité EHPAD progresse ainsi de 4,71% malgré le ralentissement constaté sur ce marché depuis 2020 dû à la crise sanitaire. L’activité dédiée aux Hôpitaux enregistre une croissance de 10,07% bénéficiant ainsi de la reprise des investissements sur ce secteur. Parallèlement, les Pôles Hospitalisation A Domicile (HAD) et Etablissements et Professions Libérales (EPL) enregistrent une croissance significative, respectivement de 19,81% et 53,09% par rapport au 1er trimestre 2020, grâce notamment à la restructuration d’ICT et à l’intégration de PANDALAB.

Cette Division représente 15,36% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions e-Santé enregistre un chiffre d’affaires de 4,40 M€ en progression de 7,60% par rapport au 1er trimestre 2020.





L’activité Communication Digitale poursuit sa progression régulière et enregistre une croissance de 32,88% par rapport au 1er trimestre 2020 alors que les activités Télémédecine et Prévention voient leur déploiement ralenti par la crise sanitaire. Le Pôle e-Connect renoue également avec la croissance avec un chiffre d’affaires en progression de 12,65%.

Cette Division représente 9,73% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Fintech affiche un chiffre d’affaires de 0,66 M€ en progression de 50,04% bénéficiant du fort développement de son réseau d’apporteurs d’affaires.





Cette Division représente 1,45% du CA global du Groupe Pharmagest.

Evénements significatifs survenus depuis le 31 mars 2021

Le 19 avril dernier, la Division Solutions ESMS du Groupe Pharmagest, portée par sa filiale MALTA INFORMATIQUE, a annoncé la finalisation d’un partenariat stratégique avec le groupe ELSAN, groupe leader de l’hospitalisation privée en France afin de fluidifier les relations et la communication de ses professionnels de santé avec ceux situés en ville.

Ce partenariat stratégique permet à PANDALAB, filiale du Groupe Pharmagest, d’accélérer son déploiement en France en équipant les 120 établissements d’ELSAN de PandaLab Pro, son outil de messagerie instantanée et sécurisée. Ce partenariat conforte l’ambition du Groupe Pharmagest de faire de PandaLab Pro l’outil incontournable au service de la communication entre tous les professionnels de santé, qu’ils soient en ville, en établissement médico-social ou à l’hôpital dans l’Hexagone et en Europe.



Perspectives

Pour 2021, la Direction du Groupe reste confiante eu égard à son modèle économique très solide, à son réseau de distribution intégré, aux développements continus de solutions innovantes pour accompagner et coordonner tous les métiers du monde médical ainsi qu’à l’implication de ses équipes et la fidélité de ses clients professionnels de santé.

Le Groupe confirme ainsi un objectif de progression de son chiffre d’affaires et réaffirme la poursuite de sa stratégie d’investissements dans l’innovation ainsi que de sa politique de croissance externe ciblée en France et en Europe. Acteur majeur du numérique sur le marché des EHPAD en France, la Division Solutions ESMS entend notamment développer des relais de croissance durable en Europe continentale.

Par ailleurs, le Ségur de la Santé et le plan France Relance devraient permettre l’accélération des investissements pour la digitalisation du secteur de la santé, y compris les professions libérales (enveloppe globale de 19 Md€).

Acteur structurant et innovant de la e-Santé en France, le Groupe Pharmagest est de longue date engagé dans la transformation du parcours du soin en France et la coordination entre les acteurs des secteurs ambulatoires et hospitaliers. Toutes les Divisions du Groupe Pharmagest accompagnent leurs clients professionnels de santé dans leurs démarches pour bénéficier au mieux de ces plans d’investissement.

Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle le 29 juin 2021. Le Groupe Pharmagest rappelle qu’il proposera à l’Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d’un dividende de 0,95€ par action au titre de l’exercice 2020. L’Assemblée Générale devrait se tenir au Siège Social à Villers-lès-Nancy. Dans le contexte actuel, les actionnaires sont néanmoins invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.pharmagest.com - Rubrique Finance/ Assemblée Générale pour connaître les modalités de participation.

le 29 juin 2021. Publication du CA 1er semestre 2021 le 4 août 2021.

Publication des résultats semestriels 2021 le 24 septembre 2021.





A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

