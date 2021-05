English French

NEXITY CEDE CENTURY 21 FRANCE A ARCHE, HOLDING DU GROUPE CITYA

Paris, le 12 mai 2021, 18h00

Nexity a cédé aujourd’hui 100% de Century 21 France à Arche, holding du groupe Citya, comme annoncé dans le communiqué de presse du 28 avril 2021 relatif au chiffre d’affaires et à l’activité du 1er trimestre 2021.

Au sein de la holding Arche, Century 21 conservera son identité, l’indépendance de sa marque ainsi que l’équipe de management.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités et dispose d’une présence sur l’ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l’environnement, Nexity est notamment, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage du palmarès 2020 de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

CONTACTS

Thierry CHEREL – Directeur des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 – investorrelations@nexity.fr

Véronique CREISSELS - Directrice de la Communication, de la marque et de l’Engagement / +33 (0)1 85 55 15 52 - vcreissels@nexity.fr

Julie MARY – Responsable des relations presse / +33 (0)1 85 55 32 35 – jmary@nexity.fr

À PROPOS DE ARCHE

LA HOLDING ARCHE, UN ECOSYSTEME QUI CONFIRME SES AMBITIONS SUR LE MARCHE IMMOBILIER.

ARCHE intervient depuis plus de 30 ans sur le secteur de l’immobilier, au travers notamment de sa filiale Citya Immobilier, l’un des leaders français de l’administration de biens. Philippe Briand, son Président fondateur, affiche clairement sa stratégie de développement sur le secteur de l’immobilier. Il a en effet racheté la franchise Laforêt en 2017, le réseau Guy Hoquet en 2019 et fait de même aujourd’hui avec Century 21.

Avec plus de 19 000 collaborateurs, 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires, plus de 100 000 transactions par an, Arche se fait fort de proposer une palette de prestations complémentaires aux cœurs des métiers de l’immobilier grâce à ses autres filiales : des solutions d’assurances avec Saint Pierre Assurances et Belvia Garanties ; du courtage en crédits avec API financement ; des diagnostics et états des lieux avec la Snexi ; des transactions immobilières avec son réseau de mandataires Le Bon Agent ; des services immobiliers à destination du secteur social avec ISH Conseil.

CONTACT

Martine COHADE – Directrice de la communication / +33 (0)2 47 75 31 32 – mcohade@agencereference.com

Pièce jointe