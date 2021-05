Galimmo-AGM 12.05.21-Option paiement du dividende

Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2021

Communiqué sur l’option pour le paiement du dividende en actions

Paris, le 12 mai 2021 – L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Galimmo qui s’est tenue à huis clos le mercredi 12 mai 2021 a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

L’assemblée a ainsi décidé de distribuer un dividende de 0,70 euro par action et a offert à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement en numéraire ou en actions nouvelles de la Société.

Le prix des actions nouvelles à émettre en paiement du dividende est fixé à 13,68 euros, conformément à la quatrième résolution soumise au vote des actionnaires.

Le nombre total maximum d’actions nouvelles à émettre en paiement du dividende est de 1.491.933 actions représentant environ 5,1% du capital social et des droits de vote de la Société au jour de l’Assemblée générale mixte.

Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2021 et seront entièrement assimilées aux autres actions composant le capital social de la Société. Elles feront l’objet d’une demande d’admission sur le marché Euronext à Paris dès leur émission sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Les actionnaires qui le souhaitent pourront opter pour le paiement du dividende en actions entre le 20 mai 2021 et le 4 juin 2021 inclus par simple demande auprès de BNP Paribas Securities Services (mandataire de la Société). Pour les actionnaires qui n’auront pas exercé leur option au terme de ce délai, le dividende sera intégralement payé en numéraire. Le paiement du dividende en espèces interviendra le 10 juin 2021 ainsi que l’émission des actions correspondant au paiement du dividende en actions.

Chaque actionnaire ne pourra exercer son option que sur la totalité du dividende lui revenant.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option pour le paiement en actions ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire recevra le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété par une soulte en espèces versée par la Société et correspondant à la différence entre le montant des dividendes pour lesquels l’option est exercée et le prix de souscription du nombre entier d’actions immédiatement inférieur.

Ce communiqué constitue le document d’information requis en application des dispositions du de l’article 18 de l’instruction 2016-04b du 21 octobre 2016, modifiée le 15 janvier 2018, diffusée sous forme de communiqué conformément à l’article 221-3 du Règlement général de l’AMF.

* * *

Galimmo SCA

Société en commandite par actions au capital de 23.325.312,80 euros

Siège social : 37, rue de la Victoire, 75 009 Paris

R.C.S. PARIS 784 364 150

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 647,6 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2020. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2020.

