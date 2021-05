CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +19,9% AU 1ER TRIMESTRE 2021 (+20,6% A TCC)

PROLOGUE

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +19,9%

AU 1ER TRIMESTRE 2021 (+20,6% À TCC)

TRÈS FORTE REPRISE DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION À +43,2%

BONNES PERSPECTIVES SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE

T1 2019 T1 2020 T1 2021 Δ 2021/2019 Δ 2021/2020 ttc** ttc** Chiffre d'affaires* 20,77 18,37 22,02 6,03% 7,00% 19,85% 20,62%

(*) Données consolidées non auditées

(**) Taux de change constant

CROISSANCE DE +19,9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2021

Au cours du 1er trimestre 2021, le groupe Prologue a enregistré un chiffre d’affaires en croissance organique de +19,9% (+20,6% à taux de change constant) par rapport à la même période l’an dernier, qui avait été marquée à la fois par la fin des grèves sur les retraites en janvier et par la pandémie dès le mois de mars. Par rapport au T1 2019 plus normatif, le chiffre d’affaires enregistre au T1 2021 une hausse de +6,0% (+7,00% à taux de change constant).

CA consolidé par activité en M€* T1 2019 T1 2020 T1 2021 Var 2021/2019 Var 2021/2020 TCC** TCC** Cloud et services managés 2,32 2,62 2,66 15,08% 23,12% 1,58% 6,28% Infrastructure (Matériels, logiciels, cybersécurité) 5,17 5,48 6,02 16,41% 16,47% 9,90% 9,99% Logiciels 2,61 2,59 2,33 -10,54% -10,35% -9,85% -9,55% Formation 10,67 7,68 11 3,09% 3,13% 43,18% 43,26% TOTAL 20,77 18,37 22,02 6,03% 7,00% 19,85% 20,62%

(*) Données consolidées non auditées

(**) Taux de change constant

FORTE REPRISE DE L’ACTIVITÉ FORMATION EN HAUSSE ORGANIQUE DE + 43,2%

Le 1er trimestre 2021 a été marqué par la très forte reprise de l’activité formation qui enregistre un chiffre d’affaires de 11,0 M€ en croissance de +43,2% par rapport au T1 2020 (trimestre particulièrement impacté par les grèves et le Covid- 2019) et de +3,1% par rapport au T1 2019. Ce bon niveau d’activité réalisé dans une période toujours marquée par les contraintes sanitaires, reflète une nouvelle fois le succès de ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management rendus accessibles à 100% en distanciel et qui ont très fortement progressé pour représenter sur cette période plus de 60% de ses facturations contre moins de 2% un an plus tôt.

POURSUITE DE LA CROISSANCE DANS LES ACTIVITÉS CLOUD ET INFRASTRUCTURES

Les activités de Cloud et les activités d’Infrastructures ont enregistré sur le 1er trimestre 2021 un chiffre d’affaires respectivement de 2,7 M€ et de 6,0 M€ en progression de +1,6% (+6,3% à tcc) et +9,9%. Ce fort dynamisme démontre une nouvelle fois la très bonne résilience de ces activités qui auront connu au cours des deux dernières années une croissance organique respectivement de +23,1% (à tcc) et de +16,5%.

Seule l’activité Logiciel n’a pas encore retrouvé le niveau de croissance attendu avec un chiffre d’affaires qui atteint 2,3M€ au T1 2021 contre 2,6M€ au T1 2020.

TRÈS FORT REBOND DE LA CROISSANCE EN FRANCE

La forte reprise de l’activité formation et le bon dynamisme des activités IT permettent au groupe de voir ses ventes rebondir fortement en France au T1 2021 avec hausse de +29,9%. Sur cette période, les facturations en Espagne progressent également de +4 % à 6,02M€.

CA consolidé par activité en M€* T1 2019 T1 2020 T1 2021 Var 2021/2019 Var 2021/2020 TCC** TCC** France 14,58 11,83 15,37 5,39% 5,39% 29,92% 29,92% Espagne 5,61 5,79 6,02 7,28% 7,28% 4,01% 4,01% Etats-Unis et Amérique Latine 0,57 0,76 0,63 10,21% 44,87% -16,45% 2,34% TOTAL 20,77 18,37 22,02 6,03% 7,00% 19,85% 20,62%

(*) Données consolidées non auditées

(**) Taux de change constant

LE BRÉSIL TOUJOURS IMPACTÉ PAR LA BAISSE DU REAL

Aux Etats-Unis et en Amérique Latine, l’activité est en croissance de +2,3% à taux de change constant. La consolidation de l’activité au Brésil qui a représenté 0,3 M€ sur le 1er trimestre 2021 est toujours pénalisée dans les comptes par la baisse de 34% du Real Brésilien sur un an.

PERSPECTIVES

Au cours des prochains trimestres le groupe anticipe la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, au plus tard le 15 août 2021.

