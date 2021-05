Savaria annonce les résultats du vote lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

English French

LAVAL, Québec, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, a annoncé aujourd’hui les résultats du vote lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui (l’« assemblée »).



Élection des administrateurs

Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, préparée en vue de l’assemblée, ont été élus comme administrateurs par une résolution adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée, pour exercer leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle suivant leur élection ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés sans qu’il soit procédé à un scrutin. Le tableau suivant représente les procurations reçues à ce sujet :

Candidats

EN FAVEUR ABSTENTION (#) (%) (#) (%) Caroline Bérubé 43 838 366 94,30 2 650 547 5,70 Jean-Marie Bourassa 37 856 100 81,43 8 632 813 18,57 Marcel Bourassa 40 549 298 87,22 5 939 615 12,78 Sébastien Bourassa 37 880 871 81,48 8 608 042 18,52 Jean-Louis Chapdelaine 42 422 725 91,25 4 066 188 8,75 Peter Drutz 41 277 703 88,79 5 211 210 11,21 Sylvain Dumoulin 43 215 361 92,96 3 273 552 7,04 Alain Tremblay 41 775 707 89,86 4 713 206 10,14

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 300 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, en Europe et en Chine.