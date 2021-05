Ehituslepingu sõlmimine (Kemi tselluloositehase betoonitööd)

English Estonian

Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte NOBE Rakennus OY sõlmis lepingu Metsä Fibre OY-ga Kemi tselluloositehase betoonkonstruktsioonide ehitamiseks Põhja-Soomes. Tööde käigus rajatakse tehase sektsiooni CW-B02 seadmete vundamendid ja alusplaadid betoonimahuga 12 500 m3, samuti teostatakse seotud pinnasetööd koos vajalike trasside ehitusega.

Lepingu maksumus on 6,8 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Tööd valmivad 2022. aasta juulis.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.