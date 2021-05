Osisko Développement annonce les résultats des votes de l’assemblée annuelle des actionnaires

English French

MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (« Osisko » ou la « Société") (TSX-V : ODV) annonce que les sept candidats désignés dans la circulaire d’information de la direction déposée le 8 avril 2021 (la « Circulaire ») auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d’administrateurs de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 12 mai 2021.



Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

RÉSOLUTION No 1

Nom du Candidat Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions

Pourcentage (%) d'abstentions John Burzynski 112 345 469 99,42 654 494 0,58 Joanne Ferstman 112 433 646 99,50 566 317 0,50 Michèle McCarthy 112 992 544 99,99 7 419 0,01 Duncan Middlemiss 112 991 544 99,99 8 419 0,01 Charles E. Page 112 993 046 99,99 6 917 0,01 Sean Roosen 111 985 646 99,10 1 014 317 0,90 Éric Tremblay 112 994 546 99,99 5 417 0,01

Nomination et rémunération de l’auditeur

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d’auditeur indépendant de la Société pour l’exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) d'abstentions Nomination et rémunération de l’auditeur 113 054 198 99,99 5 182 0,01

Approbation du régime d’options d’achat d’actions actuel de la Société

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l’adoption d’une résolution ordinaire visant à approuver le régime d’options d’achat d’actions actuel de la Société, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver le régime d’options d’achat d’actions actuel de la Société 111 730 301 98,88 1 269 662 1,12

À propos d’Osisko Développement Corp.

Osisko Développement Corp. est bien capitalisée et uniquement positionnée en tant que société de développement aurifère de premier plan en Amérique du Nord pour faire avancer le projet aurifère Cariboo et d’autres propriétés canadiennes et mexicaines, dans le but de devenir le prochain producteur aurifère intermédiaire. Le projet aurifère Cariboo, situé au centre de la Colombie-Britannique, est l’actif phare d’Osisko Développement avec des ressources minérales mesurées et indiquées de 21,44 Mt à 4,6 g/t Au, pour un total de 3,2 millions d’onces d’or, et des ressources minérales présumées de 21,69 Mt à 3,9 g/t, pour un total de 2,7 millions d’onces d’or. Le potentiel d’exploration considérable en profondeur et latéralement démarque le projet aurifère Cariboo des autres actifs de développement, de même que le bas coût historique de découverte tout inclus de 19 $ US par once. Le projet aurifère Cariboo progresse dans la phase d’obtention de permis en tant qu’opération souterraine de 4 750 tonnes par jour avec une étude de faisabilité prévue pour la deuxième moitié de 2021. Le carnet de projets d’Osisko Développement inclut une production potentielle à court terme envisagée sur le projet aurifère San Antonio, situé à Sonora, au Mexique, et des propriétés d’exploration en phase préliminaire incluant le projet Coulon et les propriétés de la Baie James situés au Québec, ainsi que les propriétés Guerrero situées au Mexique. Osisko Développement transige sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole ODV depuis le 2 décembre 2020.