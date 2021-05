Dossier spécial sur la santé mentale

MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Québec Science propose un dossier complet sur un sujet d’actualité : la santé mentale et notamment, sur le pouvoir de l’autocompassion ou comment cesser d’être son pire ennemi. Devant les échecs et les souffrances, il semblerait que nous soyons nombreux à sombrer dans la critique et la rumination. Des chercheurs affirment que nous ferions mieux de nous traiter aux petits oignons. En effet, plus de 3 000 études ont montré un lien entre la bienveillance à l’égard de soi-même et la santé mentale. Aussi au menu de ce numéro spécial :



Tourner la page de la pandémie

Des chercheuses étudient les traumatismes collectifs d’hier afin de mieux documenter celui qu’on vit aujourd’hui. Leur but : nous guérir demain.

Isolés, confinés, perturbés ?

Que savons-nous des effets de l’isolement sur le corps et l’esprit ? La science se penche sur le sujet depuis des décennies.

Les minorités sexuelles face à la tempête

Une étude menée en Inde, au Canada et en Thaïlande vise à mieux prendre en compte la réalité des communautés LGBT+ dans la réponse à la crise sanitaire.

Tout cela et bien plus encore dans le plus récent numéro du magazine Québec Science, disponible partout dès maintenant!

À propos de Québec Science

Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, Québec Science aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard scientifique sur les grandes questions d'actualité. Il est publié par Vélo Québec Éditions (huit numéros chaque année) et vendu en kiosque au coût de 6,95 $ et par abonnement. Québec Science reçoit un soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que de Patrimoine canadien.

Source

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec Éditions, Québec Science

514-942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7550f29-3713-4d5a-be5e-225ede2bb3c9/fr