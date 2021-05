Jardiner pour la biodiversité avec Votre zone

MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agir pour restaurer la nature au bénéfice de la biodiversité est maintenant plus accessible que jamais dans le sud du Québec avec Votre zone, un programme du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) offert en partenariat avec Les Compagnies Loblaw Limitée. Disponible pour les régions du sud de l’Ontario et du sud du Québec, Votre zone accompagne les jardinier.ère.s dans l’aménagement de leurs espaces extérieurs à l’aide de plantes indigènes.



Pour la première fois au Québec, les plantes indigènes facilement identifiables grâce à leur étiquette Votre zone seront offertes, dès cette semaine, dans 19 centres de jardinage Maxis et Provigos participants du sud de la province.

Il y a de nombreux avantages à cultiver des plantes indigènes chez soi :

Elles sont jolies, résistantes et faciles d’entretien, puisqu’elles se sont adaptées aux conditions environnementales d’ici grâce à des milliers d'années de sélection naturelle. Et elles sont presque toutes vivaces!

Elles soutiennent une grande diversité d’insectes, d’oiseaux et de mammifères, ainsi que l’écosystème des sols et d'autres organismes vivants via le réseau alimentaire.

Des études scientifiques démontrent que les plantes indigènes abritent beaucoup plus d'insectes que les espèces végétales non indigènes.

Cultiver des plantes indigènes dans chaque espace disponible, peu importe sa taille, est l'une des meilleures façons d’aider à restaurer la nature et reverser la perte d'habitat.

En plus de cultiver des plantes indigènes, il est aussi possible de s’inscrire au programme en visitant le votrezonejardin.ca pour accéder gratuitement à des guides, des conseils et des ressources, prendre part à des activités de science citoyenne et contribuer à créer le plus grand jardin pour la biodiversité dans le sud du pays!

Quelques espèces animales du sud du Québec qui bénéficient du jardinage avec des plantes indigènes :

Papillon monarque

Bourdon terricole et bourdon à tache rousse

Tortue d’eau douce

Tamia rayé

Colibri à gorge rubis

Petit polatouche

Campagnole sylvestre

Et plusieurs autres!

Les centres de jardinage Maxis et Provigos continuent de suivre les directives de la santé publique relatives à la COVID-19. Veuillez consulter la santé publique de votre région pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de vous protéger contre la COVID-19 en effectuant vos achats.

À propos du Fonds mondial pour la nature

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tou.te.s à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale, afin que la nature et les humains cohabitent en harmonie. wwf.ca/fr

À propos de Votre zone

Ce que vous plantez compte! Le programme Votre zone est conçu pour vous aider à convertir et aménager vos espaces extérieurs afin de redonner une place aux espèces indigènes et à l’eau, tout en soutenant nos modes de vie. La restauration d’écosystèmes aide à redonner vie aux communautés, aux jardins, aux balcons et aux terres agricoles. Votre zone est un programme du WWF-Canada : votrezonejardin.ca



À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée forment une entité qui agit à titre de chef de file canadien des domaines de l’alimentation et de la pharmacie, de détaillant le plus important au pays et d’actionnaire majoritaire de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. www.loblaw.ca/fr

