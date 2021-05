2021-05-13 Communiqué Financier 1er trimestre 2021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 13 mai 2021 - 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021

Forte progression de l’activité

Chiffre d’affaires en M€ 2021 2020 Variation 1er trimestre 21,2* 18,4 +15,2%

* Chiffres non audités 21,6M€ à taux de changes constants

TIVOLY a réalisé sur le premier trimestre, un chiffre d’affaires consolidé de 21,2 M€, en progression de +17,0 % à taux de changes et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020. A taux de changes réels, l’activité progresse de +15,2 %.

L’activité du premier trimestre 2021 est très forte en Europe notamment dans le « Consumer » qui est porté par des prises de parts de marchés et par la forte croissance de la demande dans le Bricolage et le Pro. Des signes encourageants de reprise se présentent dans l’« Industry » que ce soit en Europe ou en Amérique. En Asie, l’activité progresse sur l’ensemble des marchés.

La production d’outils dédiés à l’usinage aéronautique reste affectée par la crise sectorielle mondiale. Un point bas semble avoir été touché en 2020. Tivoly s’efforce à déployer sur d’autres marchés industriels les innovations développées pour le secteur aéronautique, ce qui permet de préserver les savoir-faire et de continuer à prendre des parts de marchés. Le secteur médical est à un niveau d’activité historiquement fort et profite pleinement des chantiers « lean » réalisés ces dernières années.

Tivoly reste vigilante sur le suivi des matières premières et des approvisionnements afin d’assurer un bon niveau de taux de services à ses clients, dans un contexte mondial volatile. Le Groupe dispose d’une structure financière solide et profilée pour accompagner sa croissance.

TIVOLY tiendra son Assemblée Générale annuelle le vendredi 21 mai 2021 à 10h30

à l’Hôtel Le Roma, 85 Chemin du Pont Albertin à ALBERTVILLE - 73200.

Le prochain communiqué de presse sera diffusé le 24 mai 2021 à 18h00.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

