PRA Health Sciences innove dans la mise en relation des données des essais cliniques des patients avec leurs données réelles avec Synoma

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

RALEIGH, Caroline du Nord, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd'hui une solution de tokenisation innovante utilisant Synoma®, la technologie brevetée de PRA qui permet la génération de données probantes pour le développement de médicaments. La solution de PRA permet de connecter les données des essais cliniques et les ensembles de données secondaires en plaçant la confidentialité au premier plan. Aujourd'hui, trois grandes sociétés pharmaceutiques, ainsi que plusieurs autres sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes tailles, utilisent Synoma pour relier les données et effectuer des analyses dans leurs portefeuilles de développement de médicaments.



« Les données de tous types sont largement disponibles auprès de dizaines de sources. Toutefois, le maillon manquant est la capacité de mettre en relation les données des essais cliniques avec les informations du monde réel, permettant aux chercheurs de comprendre ce qui se passe en dehors et après une étude d'une manière qui protège la vie privée », a déclaré Kent Thoelke, vice-président exécutif et directeur scientifique de PRA Health Sciences. « La tokenisation et la mise en relation sont l'approche que les chercheurs peuvent utiliser pour tirer les meilleures informations sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments au fil du temps. »

PRA peut associer une variété de jetons à de multiples sources d'informations, ce qui permet d'intégrer des ensembles plus larges de données dans le monde réel et de révolutionner la génération de preuves et les données telles qu'envisagées par le 21st Century Cures Act.

« La tokenisation des ensembles de données de patients cloisonnées changera la donne pour les chercheurs cliniques et les développeurs de médicaments », a déclaré Jane Quigley, vice-présidente principale de la santé numérique chez PRA Health Sciences. « Grâce à notre acquisition de Symphony Health et à notre partenariat avec d'autres sources de données, nous avons permis aux scientifiques et aux équipes de recherche d'évaluer de manière plus avisée un ensemble plus large de données afin d'étayer les protocoles d'essais cliniques, de tirer parti des données du monde réel en tant que source électronique, de mener des études de faisabilité avancées, d'accélérer le recrutement et, au final, d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux traitements différenciés. »

Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont Synoma peut être appliquée aux études cliniques.

À propos de PRA Health Sciences

PRA Health Sciences est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 19 000 employés dans le monde entier. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, veuillez consulter le site www.prahs.com .

DEMANDES DES INVESTISSEURS : InvestorRelations@prahs.com

DEMANDES DES MÉDIAS : Laurie Hurst, Directrice sénior des communications et des relations publiques