Pioneiros da PRA Health Sciences conectam pacientes de ensaios clínicos com seus dados do mundo real por meio da Synoma

RALEIGH, N.C., May 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) divulgou hoje o lançamento de uma solução inovadora de tokenização com o uso da Synoma®, tecnologia proprietária da PRA que permite a geração de evidências aprimoradas para o desenvolvimento de medicamentos. A solução da PRA permite a conexão de dados de ensaios clínicos e conjuntos de dados secundários com privacidade em primeiro plano. Três grandes empresas farmacêuticas, juntamente com várias outras empresas farmacêuticas e biotecnológicas de todos os tamanhos atualmente estão usando a Synoma para vincular dados e realizar análises nos seus portfólios de desenvolvimento de medicamentos.



“Dados de todos os tipos estão amplamente disponíveis a partir de dezenas de fontes. O elo perdido, no entanto, é a capacidade de conectar dados de ensaios clínicos aos insights dos dados do mundo real – permitindo que os pesquisadores entendam o que está acontecendo fora e após um estudo de uma forma que proteja a privacidade”, disse Kent Thoelke, Vice-Presidente Executivo e Diretor Científico da PRA Health Sciences. “A Tokenização e a conexão são a abordagem que os pesquisadores podem usar para integrar os melhores insights na segurança e na eficácia do medicamento ao longo do tempo.”

A PRA pode fazer parceria com uma grande variedade de tokens de várias fontes de informação – para possibilitar a incorporação de conjuntos mais amplos de dados do mundo real e revolucionar a geração de evidências e insights, de acordo com a Lei de Curas do Século XXI.

“A tokenização de conjuntos de dados de pacientes em silos será um divisor de águas para os pesquisadores clínicos e desenvolvedores de medicamentos” , disse Jane Quigley, Vice-Presidente Sênior, Digital Health, PRA Health Sciences. “Com a nossa aquisição da Symphony Health e a parceria com outras fontes de dados, possibilitamos que cientistas e equipes de pesquisa avaliassem de forma mais inteligente um conjunto mais amplo de dados para informar protocolos de ensaios clínicos, alavancar dados do mundo real como eSource, conduzir viabilidade avançada, acelerar a inscrição e, finalmente, trazer terapias novas e diferenciadas para o mercado mais rapidamente.”

Entre em contato conosco para obter mais informações sobre como a Synoma pode ser aplicada aos estudos clínicos.

Sobre a pra Health Sciences

A PRA Health Sciences é uma das principais empresas do mundo de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. As operações globais da PRA abrangem 75 locais em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África, Austrália e Oriente Médio, e mais de 19.000 funcionários no mundo todo. Desde 2000, a ARP já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos. Para mais informação sobre a PRA, visite www.prahs.com .

CONSULTAS DE INVESTIDORES: InvestorRelations@prahs.com

CONSULTAS DA MÍDIA: Laurie Hurst, Diretora Sênior, Comunicações e Relações Públicas