PRA Health Sciences利用Synoma率先实现临床试验患者与其现实数据相连接

制药、生物科技和其他研究发起方现在可以将他们的临床研究与纵向现实数据连接,从而加快药物开发,并与《21世纪治愈法案》保持一致。

May 13, 2021 16:02 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES