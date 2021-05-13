PRA Health Sciences利用Synoma率先实现临床试验患者与其现实数据相连接

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北卡罗来纳州罗利市, May 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. （NASDAQ: PRAH）今天宣布了一项采用Synoma®的创新标记化解决方案。Synoma是PRA的一项专有技术，可为药物开发提供更有力的证据。凭借PRA的解决方案，在隐私当先的前提下将临床试验数据和辅助数据集相连接成为可能。今天，三家大型制药公司以及其他几家不同规模的制药和生物科技公司正在使用Synoma，在其药物开发组合中建立数据链接并开展分析。



“数十种来源提供了各种类型的数据。然而，其中缺失的一环是将临床试验数据与现实数据得到的洞察相联系的能力。填补这项空白，可让研究人员能够以保护隐私的方式了解一项研究之外和之后发生的相关情况，” PRA Health Sciences执行副总裁兼首席科学官Kent Thoelke介绍说， “研究人员可以利用标记化和链接方法，随着时间的推移收集药物安全性和有效性方面的最佳洞察。”

PRA可以与多种信息源的各种标记合作，从而能够纳入更广泛的现实数据集，并且按照《21世纪治愈法案》的设想为证据生成和洞察带来彻底改变。

“对于临床研究人员和药物开发人员来说，孤立患者数据集的标记化将是一项颠覆性创新，”PRA Health Sciences数字健康高级副总裁Jane Quigley指出， “通过收购Symphony Health，并与其他数据来源开展合作，我们使科学家和研究团队能够以智能化更高的方式来评估更广泛的数据集，从而为临床试验方案提供信息依据，利用现实数据作为eSource，进行高级可行性研究，加快患者招募，并最终更快地将新型和差异化治疗产品推向市场。”

联系我们，了解 有关Synoma如何应用于临床研究的更多信息。

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA的全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，在全球拥有超过1.9万名员工。自2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局或国际监管机构批准。要了解有关PRA的更多信息，请访问 www.prahs.com 。

投资者关系咨询： InvestorRelations@prahs.com

媒体咨询：Laurie Hurst, Sr. 传播和公共关系总监