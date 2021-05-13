PRA Health Sciences 率先透過 Synoma 將臨床試驗患者及其真實世界數據相連

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北卡羅萊納州羅利, May 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈採用 PRA 專有技術的創新標記化解決方案 Synoma®，容許產生藥物開發的強效證據。PRA 的解決方案可以將臨床試驗數據和次要數據相連，同時在最前端顧及私隱問題。今天，三間大型製藥公司及其他規模各異的製藥和生物技術公司正使用 Synoma 來連結數據，並在其藥物開發組合中進行分析。



PRA Health Sciences 執行副總裁兼科學總監 Kent Thoelke 說：「所有類型的數據都可從數十個來源中獲得。然而，缺乏的連結是將臨床試驗數據與現實世界數據分析資料相連的能力，以便研究人員能夠以保護私隱的方式了解研究之外和之後發生的事。標誌和相連是研究人員可以用於收集藥物安全性和療效最深刻分析資料的方法。」

PRA 可以與多種標記合作以獲取多種資訊來源，以便結合更廣泛的現實世界數據，並根據《21 世紀醫療法案》的構思改革證據產生和分析資料。

PRA Health Sciences 數碼健康高級副總裁 Jane Quigley 表示：「對臨床研究人員和藥物開發人員來說，將個別分開的患者數據集進行標誌化會造成重大改變。透過收購 Symphony Health 和與其他數據來源進行合作，我們讓科學家和研究團隊能夠以更智能的方式評估更廣泛的數據集，為臨床試驗協議提供更多資訊，將現實數據用作電子資料來源，進行先進的可行性、高速納入，以及最終更快將新的和不同的療法帶入市場。」

聯絡我們以深入了解 如何在臨床研究中應用 Synoma。

關於 PRA Health Sciences

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發及數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、非洲、澳洲及中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有超過 19,000 名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促使美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關 PRA 的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。

投資者查詢： InvestorRelations@prahs.com

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