PRA Health Sciences 率先透過 Synoma 將臨床試驗患者及其真實世界數據相連

製藥、生物技術和其他研究贊助商現在可以將他們的臨床研究連接到世界各地的實時數據,以加速藥物的開發並符合《21 世紀醫療法案》(21st Century Cures Act)。

May 13, 2021 16:02 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES