Vertex fait l'acquisition de Taxamo pour développer ses solutions mondiales de commerce et de conformité

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions de technologie fiscale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Taxamo, un pionnier du cloud en matière d'automatisation fiscale et de paiement pour les places de marché et l'e-commerce à l'échelle mondiale. Taxamo, dont le siège est situé en Irlande, compte de nombreux fournisseurs de services numériques de premier plan à forte croissance parmi ses clients mondiaux qui se fient à sa plateforme unifiée de capacités intégrées pour soutenir leur conformité fiscale indirecte, avec un accent majeur sur les ventes en ligne, les paiements et la facturation électronique.



« L'environnement du commerce mondial d'aujourd'hui est plus connecté et complexe que jamais », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Notre mission est de permettre à chaque entreprise de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Nous sommes incroyablement ravis d'apporter ces nouvelles solutions de bout en bout à nos clients et partenaires du monde entier. »

Les solutions basées sur le cloud de Taxamo sont spécialement conçues pour les entreprises de commerce électronique mondiales d'aujourd'hui qui doivent automatiser la conformité et le commerce sur l'ensemble de la chaîne de valeur des transactions transfrontalières, du marchand au vendeur ainsi qu'au payeur et à l'administration fiscale. Taxamo fournit des solutions complètes de bout en bout pour la gestion de la TVA et de la TPS, depuis l'enregistrement jusqu'au calcul, à la conformité, à la facturation et au paiement – le tout sur une seule plateforme.

« Cette acquisition soutient et accélère nos stratégies de croissance à travers les places de marché et les plateformes de commerce électronique sur le marché des entreprises et intermédiaire en Europe et en Amérique du Nord, et parmi nos clients mondiaux existants », a ajouté M. DeStefano. « Nous sommes également convaincus que l'ajout de Taxamo ouvre de toutes nouvelles opportunités de marché alors que les places de marché mondiales continuent de se développer, et que la complexité fiscale augmente à travers la chaîne d'approvisionnement interconnectée des plateformes de logistique, d'expédition, de douane et de paiement.

Les solutions de Taxamo devraient être intégrées au portefeuille cloud de Vertex, apportant de nouvelles capacités et un contenu numérique élargi à la vaste clientèle mondiale de Vertex. John McCarthy, fondateur et PDG de Taxamo, rejoint Vertex à un poste de direction senior supervisant la stratégie mondiale de la société en matière de places de marché et d'e-commerce.

« Nous sommes extrêmement fiers de la société que nous avons construite au cours des 10 dernières années, et je suis ravi de rejoindre un leader aussi reconnu et fiable en matière de technologie fiscale », a déclaré M. McCarthy. « Taxamo se base sur une vision selon laquelle à mesure que l'économie mondiale se développe, de plus en plus d'entreprises devront payer davantage de taxes dans un plus grand nombre de pays. Cela crée des défis à la fois pour les entreprises et les gouvernements, et ce sont ces défis que nous avons cherché à comprendre et pour lesquels nous avons visé à élaborer des solutions innovantes. J'ai appris à connaître l'équipe de Vertex au fil de nombreuses années, et ses valeurs et sa vision sont extrêmement bien alignées sur la culture de Taxamo et notre engagement envers l'excellence client. »

Points notables de la transaction

Le prix d'achat de Taxamo s'est élevé à environ 200 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement au comptant. Cette acquisition est une opportunité stratégique qui, selon nous, générera une croissance accrue du chiffre d'affaires.

Impact financier

D'autres détails concernant l'impact financier prévu de l'acquisition seront fournis lors de notre téléconférence sur les résultats financiers du premier trimestre 2021 aujourd'hui, le 13 mai 2021.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour tous les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés prospectifs reflètent nos convictions et hypothèses uniquement à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances futurs.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques, y compris les déclarations concernant nos convictions et attentes, sont des énoncés prospectifs et doivent être évalués comme tels. Les énoncés prospectifs comprennent des informations concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés, y compris des descriptions de notre plan d'affaires et de nos stratégies. Les énoncés prospectifs sont basés sur les convictions de la direction de Vertex, ainsi que sur ses hypothèses émises et les informations actuellement à sa disposition. Étant donné que ces énoncés sont fondés sur les attentes quant aux résultats financiers et opérationnels futurs et ne constituent pas des déclarations de fait, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes actuelles comprennent, mais ne sont pas limités à : le risque de conditions macro-économiques défavorables et imprévisibles, l'incapacité à réaliser les synergies et l'efficacité attendues des opérations entre Vertex et Taxamo, la capacité de Vertex à intégrer avec succès les activités de Taxamo, la perte de tout client de Taxamo, la capacité à coordonner la stratégie et les ressources entre Vertex et Taxamo, et la capacité de Vertex à retenir et motiver les employés clés de Taxamo. D'autres facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces énoncés prospectifs sont détaillés de temps à autre dans les rapports de Vertex déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Contact de la société :

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

+1.484.595.6142