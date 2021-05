English French

MAISONS DU MONDE :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 04 JUIN 2021 A HUIS CLOS

MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Nantes, 14 mai 2021

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541) tiendra l’Assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) de ses actionnaires à huis clos, le vendredi 04 juin 2021 à 15 heures - 55, Rue d’Amsterdam 75008 Paris.

Avertissement – Epidémie de COVID 19

Le lieu de l’Assemblée générale ne permettant pas d’accueillir physiquement les actionnaires tout en respectant les mesures de distanciation physique, le Conseil d’administration a décidé le 25 mars 2021 que la séance se tiendrait exceptionnellement à huis clos.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet de la Société à l’adresse https://corporate.maisonsdumonde.com/.

Les actionnaires de la Société sont invités à exercer leur droit de vote en amont de l’Assemblée générale, par correspondance à l’aide du formulaire de vote, par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à toute autre personne physique ou morale.

Aucune carte d’admission ne sera délivrée.

L’avis de réunion publié au BALO du 28 avril 2021 contient l’ordre du jour et le projet de résolutions proposées par le Conseil d’administration.

L’avis de convocation comprenant l’ordre du jour, les modalités de participation et de vote à l’Assemblée, ainsi que les conditions d’exercice des droits des actionnaires sera publié au BALO du 19 mai 2021.

Le Document d’enregistrement universel contenant les rapports présentés à l’Assemblée a été publié le 22 avril 2021.

Les documents ou informations destinés à être présentés à l’Assemblée générale ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Maisons du Monde, à l’adresse Le Portereau – 44120 Vertou, et peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag.

Dans les limites permises par la réglementation en vigueur, les actionnaires pourront, sur demande écrite adressée à la Société Générale – Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3, dans les délais légaux, demander que ces documents leur soient adressés directement.

A propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 182 millions d’euros en 2020, et son EBITDA était de 241 millions d’euros. Au 31 décembre 2020, le Groupe exploitait un réseau de 369 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 47 % de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30 % en moyenne par an de 2010 à 2020. Cette plateforme, enrichie par le lancement d’une marketplace en France en novembre 2020, a représenté 33% des ventes du Groupe en 2020 et est disponible dans les pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

www.corporate.maisonsdumonde.com



Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Christopher Welton – +33 7 85 70 71 41 Clémentine Prat – +33 6 08 61 81 12 cwelton@maisonsdumonde.com

cprat@maisonsdumonde.com



