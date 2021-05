HEXO Corp annonce la création d’un site de production américain dans le Colorado

English French

OTTAWA, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’accords d’achat et de vente concernant sa première installation de production aux États-Unis par l’entremise d'une filiale américaine en propriété exclusive. Située dans le nord du Colorado, l’installation de ~50 000 pieds carrés permettra aux producteurs de biens de consommation et aux consommateurs américains d’avoir accès à la technologie Powered by HEXO®.



« La signature des accords d’achat et de vente constitue une étape importante dans la poursuite de notre expansion sur le marché américain. L’installation du Colorado jouera un rôle déterminant dans la réussite de notre stratégie américaine, qui comprend notamment de fournir notre technologie de haute qualité Powered by HEXO® à nos partenaires actuels et futurs, des producteurs multinationaux de biens de consommation aux États-Unis », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. « L’installation donnera à HEXO l’infrastructure nécessaire pour démarrer la production et permettre à la Société de continuer à étendre notre coentreprise avec Molson Coors pour la création des boissons infusées au CBD de Truss, tout en créant la capacité nécessaire pour soutenir les futurs partenariats avec des producteurs de biens de consommation non liés aux boissons. »

Le site de production du Colorado, le premier d’HEXO aux États-Unis, est destiné à la production d’une gamme complète de cannabinoïdes et offre de multiples capacités opérationnelles. L’installation permettra de soutenir les initiatives Powered by HEXO® dans l’ensemble du pays, en respectant toutes les lois et réglementations applicables.

Powered by HEXO® est la solution de confiance pour les producteurs de biens de consommation intéressés par le marché des cannabinoïdes. Elle combine l’expertise d’HEXO sur le cannabis avec celle des partenaires pour créer les meilleurs produits infusés aux cannabinoïdes.

La clôture de la transaction est soumise à une période de diligence raisonnable ainsi qu'aux conditions habituelles de clôture, ce qui est prévu au quatrième trimestre.

À propos d’HEXO (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

