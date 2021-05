Partenaires Ninepoint lance une nouvelle série de FNB dans trois fonds communs de placement

English French

TORONTO, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a le plaisir d’annoncer le lancement de titres de série de FNB dans trois de ses fonds : Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint (NEO : NACO), Fonds de santé alternative Ninepoint (NEO : NAHF) et Fonds énergie Ninepoint (NEO : NNRG).

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’offre ci-dessous.

Fonds et symbole boursier Bourse Niveau de risque Honoraires de gestion de la série de FNB Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint

NACO NEO Bourse Faible à moyen 0,90 % Fonds de santé alternative Ninepoint

NAHF NEO Bourse Élevé 1,25 % Fonds énergie Ninepoint

NNRG NEO Bourse Élevé 1,50 %

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint (symbole boursier : NACO)

L’objectif de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans une diversité de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue d’obtenir des gains à court et à long terme.

Fonds de santé alternative Ninepoint (symbole boursier : NAHF)

L’objectif de ce Fonds est d’obtenir une croissance en investissant principalement dans les titres de capitaux propres de sociétés engagées dans la nutrition, les produits nutraceutiques et les nouvelles formes de médecines et de solutions pharmaceutiques.

Fonds énergie Ninepoint (symbole boursier : NNRG)

L’objectif de ce Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et dans des titres apparentés de sociétés qui participent directement ou indirectement à l’exploration, l’exploitation, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon ou d’uranium, ainsi qu’à d’autres activités liées au secteur de l’énergie et des ressources.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Partenaires Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus d’actions nord-américaines et mondiales.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquer avec nous par téléphone aux numéros 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Partenaires Ninepoint LP

Drew Williams

416 943-4994

dwilliams@ninepoint.com

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com