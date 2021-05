VGP NV: Algemene Vergaderingen van 14 mei 2021

English Dutch

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 14 mei 2021, 18:00 CET

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), heeft vandaag haar Gewone en Bijzondere Algemene Vergaderingen (de ‘Algemene Vergaderingen’) gehouden volgens de organisatie modaliteiten die in haar persbericht van 14 april 2021 worden beschreven.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd. Details van de stemresultaten zijn beschikbaar op: www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/shareholder-meetings.

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend en de herbenoeming van de bestuurders.

Dividend

De Gewone Algemene Vergadering keurde de uitkering van een bruto dividend goed voor een totaal bedrag van 75.128.132,50 EUR wat neerkomt op een bruto dividend van 3,65 EUR per aandeel (2,555 EUR netto per aandeel) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. De Gewone Algemene Vergadering keurde eveneens de delegatie van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend aan de Raad van Bestuur goed.

Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die vandaag werd gehouden, na de afsluiting van de Algemene Vergaderingen, heeft de Raad van Bestuur de betalingsmodaliteiten als volgt goedgekeurd:

Ex-dividend datum: 25 mei 2021

Registratiedatum: 26 mei 2021

Betalingsdatum: 27 mei 2021

Herbenoeming bestuurders

De Gewone Algemene Vergadering keurde de herbenoemingen goed van: (i) Jan Van Geet s.r.o., met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Van Geet, als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering van 2025, en (ii) VM Invest NV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Bart Van Malderen, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

B IJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De Bijzondere Algemene Vergadering heeft eveneens alle agendapunten goedgekeurd. Details van de stemresultaten zijn beschikbaar op: www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/shareholder-meetings.

Wij verwijzen naar de agenda zoals opgenomen in de oproeping tot de Bijzondere Algemene Vergadering en meer bepaald naar de goedkeuring van de controlewijzigingsclausules.

De Bijzondere Algemene Vergadering keurde de voorwaarde 6.3 van de terms and conditions van de obligaties zoals uitgegeven door de Vennootschap op 8 april 2021, zoals opgenomen in deel V van het informatie memorandum van 8 april 2021 voor de notering van obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange, en in het bijzonder de daarin opgenomen controlewijzigingsclausules, goed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dirk Stoop Martijn Vlutters Chief Financial Officer VP – Business Development & Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 14 34 Tel: +32 (0)3 289 14 33 E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu E-mail: martijn.vlutters@vgpparks.eu

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 8,54 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag circa 300 medewerkers in dienst en is actief in 11 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

