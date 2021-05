Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle 1e trimestre 2021 - complément au 14 mai 2021

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 15 avril 2021 – complément au 14 mai 2021

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1er TRIMESTRE 2021

Variation du Chiffre d’affaires au 31 mars 2021 : - 93,10 %

En milliers d'euros 1er Trimestre 2021 1er Trimestre 2020 Variation en % Hôtel Regina Paris 22 1 871 -98.82% Hôtel Majestic - Spa Paris 308 961 -67.95% Hôtel Raphael Paris 1 1 963 -99.95% TOTAL 331 4 795 -93.10%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 331 K euros au 31 mars 2021 pour 4 795 K euros au 31 mars 2020, soit une diminution de 93,1 %.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 4,39 % au 31 mars 2021 pour 50,39 % au 31 mars 2020. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 311,74 € pour 351,96 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 13,69 € hors taxes. Il était de 177,37 € au 31 mars 2020.

Au 31 mars 2021, seul l’hôtel Majestic a pu rouvrir ses portes pour accueillir les clients en mode « appartement ». Le service de restauration est fermé et les espaces de spa également.

Le taux d’occupation est de 18,34% pour 62.13% l’an dernier à la même date. Le prix moyen s’élève à 311,76 euros soit un RevPar de 57.19 euros pour 197.46 euros l’année dernière.

Les hôtels Regina et Raphael n’ont pas pu rouvrir du fait de l’absence de clients dans la capitale, et notamment étrangers.





Complément d’information au 14 mai 2021

Les Résultats de la société au 31 mars 2021

Le résultat net au 31 mars 2021 est une perte de 1 707 K€ pour une perte de 1 967 K€ au 31 mars 2020.

L’excédent brut d’exploitation est une perte de 786 K€ pour une perte de 840 K€ en 2020.

Vous trouverez ci-dessous les principaux agrégats du compte de résultat au 31 mars 2021.

En € 31 03 2021 31 03 2020 Variation Taux d'Occupation - TO en % 4.39 50.39 -46.00 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 13.69 177.31 -92.28% Total Chiffre d'affaires 330 663 4 794 905 -93.10% TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 154 654 5 080 738 -77.27% TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -1 940 520 -5 920 307 -67.22% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -785 866 -839 568 -6.40% RESULTAT D'EXPLOITATION -1 643 294 -1 941 958 -15.38% RESULTAT FINANCIER -63 275 -24 931 -153.80% RESULTAT COURANT -1 706 569 -1 966 889 13.24% RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 RESULTAT AVANT IS & PARTICIP -1 706 569 -1 966 889 13.24% PARTICIPATION 0 0 IS 0 0 RESULTAT NET -1 706 569 -1 966 889 13.24%

Au 31 mars 2021, la trésorerie active s’élève à 11,5 M€, elle était de 7,0 M€ au 31 mars 2020. Les emprunts en cours représentent un solde de 21,9 M€.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 38,5 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 31 mars 2021 et avant affectation du résultat 2020 s’élève à 38,0 M€.





Faits marquants du trimestre

Covid 19

La crise de la Covid 19 continue d’impacter très lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier dans la capitale. Les frontières étaient toujours fermées à fin mars.

La société a fait le choix début 2021 de demander et a obtenu l’étalement du Prêt Garanti par l’Etat de 7 M€ sur 5 ans et a demandé une suspension de remboursement pour une année supplémentaire. Le remboursement du capital commencera donc fin avril 2022.

La société a également souscrit deux emprunts BPI Tourisme et Relance Covid Tourisme qui ont été reçus le 18 janvier 2021 pour 2,8 M€.

Le gouvernement a ouvert sur janvier, février et mars 2021 le Fonds de solidarité à toutes les entreprises de notre secteur sans seuil d’effectif. La société a ainsi déjà pu bénéficier du fonds de solidarité pour janvier et février et a fait la demande au titre de mars 2021. Un dispositif complémentaire de prise en charge des couts fixes - à hauteur de 70% dans notre cas - a fait l’objet d’un décret le 24 mars 2021. Nous devrions pouvoir être éligibles et la demande a d’ores et déjà été effectuée pour les mois de janvier et février 2021.

Le Conseil d’administration du 8 septembre 2020 a demandé et autorisé la vente des deux appartements situés 15 avenue Kléber. L’opération est en cours.

Les nouvelles variantes du virus et leurs conséquences vont encore obérer nos activités sur l’année 2021.

Les mesures du gouvernement et la trésorerie de la société qui s’élève à 11,5 M€ au 31 mars 2021 nous permettront de faire face à nos engagements pour les 12 prochains mois et devraient nous permettre d’attendre la réouverture des frontières et le retour des clients. L’année 2021 sera certainement comparable à l’année 2020 en termes d’activité.





Conseil d’administration du 29 mars 2021

Le conseil d’administration qui s’est tenu le 29 mars 2021 a arrêté les comptes de l’exercice 2020 présentant une perte de 9,9 M€ et un total de bilan de 52,3 M€.

Il propose à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2021 l’affectation de cette perte en Autres Réserves. Il n’y aura pas de versement de dividende.

Les comptes annuels 2020 ainsi que les projets de résolutions proposées à l’Assemblée générale ont été publiés le 29 mars 2020 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com , rubrique « Téléchargement ».





Réouverture des hôtels

Consécutivement aux annonces du gouvernement sur les dates de réouvertures progressives des restaurants notamment, il a été décidé de rouvrir par étapes les services de restauration à l’hôtel Majestic en room service dans un premier temps.

L’hôtel Raphael, fermé depuis le 17 mars 2020, rouvrira ses portes le 1e juin 2021 pour ses clients « hôtels », ainsi que sa Terrasse si les seuils sanitaires requis sont toujours atteints.

L’hôtel Regina se trouve dans l’obligation de différer son ouverture au 25 août 2021. En effet, la clientèle étrangère et surtout américaine qui constitue principalement son portefeuille ne sera pas assez importante pour permettre une ouverture avant cette date.

