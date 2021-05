WOODFINE MANAGEMENT CORP. Actualización sobre la distribución a través de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

NUEVA YORK, May 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WOODFINE MANAGEMENT CORP., en capacidad de agente de Woodfine Capital Projects Inc. (la "Compañía Matriz”) y subagente de Woodfine Professional Centres Limited Partnership (la "LP Canadiense”), anuncia además de los comunicados de prensa de la compañía con fecha 8 de agosto de 2019 y 23 de enero de 2020, que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (“Vector”), modificó la fecha de terminación descrita en el memorando de entendimiento ratificado del 16 de septiembre de 2020 al 15 de noviembre de 2021.



Según lo señalado en los comunicados de prensa anteriores, las inversiones se realizarán a través de una garantía registrada de un vehículo autorizado.

A cambio de obtener una inversión agregada objetivo, la Compañía Matriz emitirá acciones bono a Vector, o a la entidad que Vector seleccione, hasta un máximo del 18% del capital emitido a la conclusión del cierre mínimo determinado para cada una de las inversiones arriba mencionadas.

Tarifas de recommedcation

Los emisores pagarán tarifas de recomendación del 6% con respecto a la venta de unidades en la LP Canadiense, y del 10% con respecto a la venta de acciones en la Compañía Matriz.

Estados Unidos y otras leyes de valores

Las acciones y las unidades descritas en este comunicado de prensa no han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no se pueden ofrecer o vender en Estados Unidos sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra. No habrá venta de acciones o unidades en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes y regulaciones de valores aplicables.

CONTACTO PARA INFORMACIÓN ADICIONAL:

Mathew Woodfine

Director de Operaciones

Woodfine Management Corp.

7 World Trade Center, 46th Floor

250 Greenwich Street

New York, NY 10007

+1 212-210-6832

info@woodfine.co

www.woodfine.co