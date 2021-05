Enochian BioSciences anuncia la presentación científica de un paciente con VIH con niveles sanguíneos controlados del virus transcurridos 255 días de un tratamiento con una nueva terapia celular

Dutch French German Italian Spanish Russian

LOS ÁNGELES, May 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enochian BioSciences, Inc., una empresa centrada en inmunoterapias y terapias celulares de modificación genética para enfermedades infecciosas y cáncer, ha anunciado hoy la publicación de datos preliminares relacionados con el uso de un nuevo enfoque de terapia celular para el control del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en seres humanos. El Dr. Serhat Gumrukçu, cofundador e inventor de Enochian BioSciences y director del Seraph Research Institute (SRI), presentó los resultados en la reunión anual de la American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT). Esta presentación se puede consultar en https://www.enochianbio.com/about-us/collaborations/



A un paciente de 54 años, diagnosticado de VIH en 1986, se le había detectado VIH persistente en la sangre, a pesar de estar recibiendo tratamiento antirretroviral. Tras la aprobación de una Junta de Revisión Institucional, este único paciente fue tratado con una nueva terapia celular compuesta por linfocitos citolíticos naturales (NK) y linfocitos T gamma-delta (GDT), un pequeño subconjunto de células inmunitarias que pueden infectarse con el VIH, pero que también podrían constituir un factor clave para controlar el virus. Los linfocitos NK y GDT se obtuvieron de un sujeto no infectado por VIH. Dado que el paciente suspendió el tratamiento antiviral y recibió tratamiento de apoyo antes de la terapia celular, el nivel de VIH aumentó inicialmente, tal y como se esperaba.

Sin embargo, los niveles de VIH comenzaron a disminuir transcurridas aproximadamente tres semanas y descendieron por debajo del nivel de detección de los análisis de sangre habituales (20 copias/ml) después de 100 días. Los niveles sanguíneos de VIH del paciente permanecieron en el nivel de detección o por debajo de este durante otros 255 días, periodo de tiempo en el que el paciente no recibió tratamiento antiviral.

Esta innovadora terapia celular podría ser una posible estrategia para lograr una "cura funcional" para el VIH y podría permitir que los pacientes con VIH suspendan el tratamiento antiviral durante periodos de tiempo prolongados. El Dr. Gumrukçu y el SRI se encuentran en trámites reguladores con la FDA para estudiar este enfoque en más pacientes. Enochian BioSciences posee la licencia exclusiva sobre la tecnología patentada.

El Dr. Mark Dybul, un destacado experto mundial en VIH y vicepresidente ejecutivo de Enochian BioSciences, ha declarado: "Como investigador del VIH, médico y antiguo responsable de grandes programas mundiales de tratamiento del VIH, estoy entusiasmado con estos resultados. Si bien el tratamiento antiviral es muy efectivo, es caro y algunos pacientes no pueden o no quieren recibirlo. Esto, combinado con el acceso limitado a los tratamientos antivirales, crea una necesidad médica importante aún no cubierta. Aunque los resultados presentados son preliminares y procedan de un solo paciente con VIH, confío en que, con más pruebas de poblaciones de pacientes más grandes, el nuevo enfoque de terapia celular del SRI pueda ser algún día un tratamiento alternativo para el VIH para muchas personas".

Acerca de Enochian BioSciences, Inc.

Enochian BioSciences, Inc. es una empresa biofarmacéutica dedicada a identificar, desarrollar, fabricar y comercializar terapia celular de modificación genética. La plataforma de terapia celular de modificación genética de la empresa se puede aplicar a múltiples indicaciones que incluyen el VIH/SIDA y la oncología. Para obtener más información, visite www.enochianbio.com

Acerca del Seraph Research Institute (SRI)

El Seraph Research Institute es una institución de investigación sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles (EE. UU.) que realiza investigaciones clínicas, traslacionales y científicas básicas en busca de curas y tratamientos eficaces para infecciones víricas crónicas, distintos tipos de cáncer y trastornos genéticos. Para obtener más información, visite Seraphinstitute.org

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones de este comunicado de prensa que no sean de naturaleza estrictamente histórica son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones constituyen únicamente predicciones basadas en la información y las expectativas actuales y conllevan una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, el éxito o la eficacia de nuestros productos en fase de desarrollo. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas, las cuales pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como "creer", "planear", "esperar", "tener como objetivo", "tener la intención", "potencial" o expresiones similares. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados en cualquiera de dichas declaraciones debido a varias incertidumbres, incluidas las disposiciones del informe anual más reciente de Enochian BioSciences en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en estas declaraciones prospectivas, las cuales solo expresan la situación a fecha del presente documento. Los resultados de este comunicado de prensa son preliminares y se basan en un solo paciente. No existe garantía alguna de que estos resultados redunden en un tratamiento alternativo eficaz para el VIH. Todas las declaraciones prospectivas están calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia y Enochian BioSciences no asume ninguna obligación de revisar o actualizar este comunicado de prensa para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento.