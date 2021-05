Enochian BioSciences annonce la présentation scientifique d'une personne atteinte du VIH avec des niveaux de virus dans le sang contrôlés pendant 255 jours après un traitement utilisant une nouvelle thérapie cellulaire

Dutch French German Italian Spanish Russian

LOS ANGELES, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enochian BioSciences, Inc., une société axée sur les thérapies cellulaires et immunitaires génétiquement modifiées pour les maladies infectieuses et le cancer, a annoncé aujourd'hui la publication de données préliminaires relatives à l'utilisation d'une nouvelle approche de thérapie cellulaire dans le contrôle du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez l'homme. Le Dr Serhat Gumrukçu, cofondateur et inventeur d'Enochian BioSciences et directeur du Seraph Research Institute (SRI), a présenté les conclusions lors de l'assemblée annuelle de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT). La présentation est disponible à l'adresse https://www.enochianbio.com/about-us/collaborations/



La présence persistante du VIH a été détectée dans le sang d'un homme de 54 ans, diagnostiqué avec le VIH en 1986, malgré un traitement antirétroviral. Avec l'approbation d'un Comité de protection des personnes, ce seul patient a été traité au moyen d'une nouvelle thérapie cellulaire avec des lymphocytes NK (ou cellules tueuses naturelles) et des lymphocytes T gamma delta (GDT) – un petit sous-ensemble de cellules immunitaires qui peuvent être infectées par le VIH mais qui pourraient également être un facteur clé dans le contrôle du virus. Les lymphocytes NK et GDT ont été recueillis chez une personne n'ayant pas le VIH. Comme le patient a arrêté le traitement antiviral et a reçu des médicaments de soutien avant la thérapie cellulaire, le niveau du VIH a initialement augmenté, comme on le prévoyait.

Toutefois, les niveaux de VIH ont commencé à diminuer après environ trois semaines et, après 100 jours, ils ont chuté en dessous du niveau de détection des tests sanguins couramment utilisés (20 copies/ml). Les niveaux de VIH dans le sang du patient sont restés à ce niveau de détection ou en dessous pendant 255 jours supplémentaires, le tout alors que le patient ne prenait pas de médicaments antiviraux.

Cette thérapie cellulaire innovante pourrait être une stratégie pour parvenir à un « remède fonctionnel » contre le VIH. Elle pourrait permettre aux personnes vivant avec le VIH d'arrêter le traitement antiviral pendant de longues périodes. Le Dr Gumrukçu et le SRI poursuivent actuellement une voie réglementaire avec la FDA pour étudier l'approche chez davantage de patients. Enochian BioSciences détient la licence exclusive de la technologie propriétaire.

Le Dr Mark Dybul, expert mondial majeur dans le domaine du VIH et vice-président exécutif d'Enochian BioSciences, a déclaré : « En tant que chercheur sur le VIH, clinicien et ancien chef de file de grands programmes mondiaux de traitement du VIH, je suis ravi de ces résultats. Bien que le traitement antiviral soit très efficace, il est coûteux et certains patients ne peuvent pas ou ne veulent pas le recevoir. Ceci, combiné au fait que l'accès aux traitements antiviraux est limité, crée un important besoin médical insatisfait. Bien que les conclusions présentées soient préliminaires et concernent une seule personne atteinte du VIH, j'espère qu'avec de nouveaux tests chez de plus grandes populations de patients, la nouvelle approche du SRI en matière de thérapie cellulaire pourrait un jour devenir une alternative au traitement du VIH pour beaucoup de personnes. »

À propos d'Enochian BioSciences, Inc.

Enochian BioSciences, Inc. est une société biopharmaceutique qui se consacre à l'identification, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'une thérapie cellulaire génétiquement modifiée. La plateforme de thérapie cellulaire génétiquement modifiée de la société peut être appliquée à de multiples indications, notamment le VIH/SIDA et l'oncologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.enochianbio.com

À propos du Seraph Research Institute (SRI)

Le Seraph Research Institute est un institut de recherche à but non lucratif basé à Los Angeles, qui mène des études scientifiques, translationnelles et cliniques fondamentales à la recherche de remèdes et de traitements efficaces pour les infections virales chroniques, les cancers et les troubles génétiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Seraphinstitute.org

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature strictement historique sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont uniquement des prévisions basées sur les informations et les attentes actuelles et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, le succès ou l'efficacité de notre pipeline. Tous les énoncés autres que les faits historiques sont des énoncés prospectifs, qui peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « croit », « prévoit », « s'attend à », « vise », « a l'intention de », « potentiel » ou d'expressions similaires. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans l'un de ces énoncés en raison de diverses incertitudes, y compris celles énoncées dans le dernier rapport annuel d'Enochian BioSciences sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date des présentes. Les conclusions de ce communiqué de presse sont préliminaires et reposent sur une seule personne. Rien ne garantit que les conclusions se traduiront par un traitement de remplacement efficace pour le VIH. Tous les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde, et Enochian BioSciences décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour le présent communiqué de presse pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date des présentes.