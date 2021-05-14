Infobird Co., Ltd宣布发布年报20-F

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北京, May 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转载InvestorWire -- 提供创新客户交互解决方案的中国AI SaaS（软件即服务）服务商Infobird Co., Ltd（Nasdaq: IFBD）（以下简称“讯鸟”, “公司”），今日宣布已向美国证券交易委员会 (SEC) 以20-F形式呈报其截至2020年12月31日的2020财年年报，其中包括公司已经审计的截至2020年12月31日的会计年度财务报表。感兴趣的各方可通过美国证券交易委员会（SEC）网站www.sec.gov或讯鸟的网站www.Infobird.com进行访问。



此外，如股东需要，讯鸟将会向股东免费提供20-F报表年度报告的印刷版，其中包含公司经审计的合并财务报表。如需年报20-F印刷版，请致函：Infobird Co., Ltd，北京市朝阳区利泽中一路1号院2号楼博雅国际中心A座12A05室。

2020财年讯鸟的总收入约为1,450万美元，较2019年同期下降20.4％，这主要是由于COVID-19对讯鸟的整体业务运营产生了负面影响。此外，讯鸟的主要客户之一改变了其内部电话营销策略，从而导致其对公司的SaaS服务使用有所下降。但是，讯鸟在金融、医疗和IT服务等行业的新增客户营收一定程度上抵消了上述因素对于总营收下降的影响。同时，在讯鸟持续研发并推出具备AI能力的标准化SaaS产品的背景下，讯鸟2020财年的研发费用与2019年相比增长了26.8%，这导致讯鸟的净利润从2019年同期约510万美元，下降至2020财年约410万美元，降幅为20.4%。然而，公司的净利润率在2020年仍保持在约28%的健康水平。

“2019年到2020年，随着SaaS行业的整体规模呈现43.5％的高速增长，中国的客户交互行业（customer engagement industry）也正在飞速发展。”讯鸟首席执行官兼董事会主席吴益民表示，“我们相信，我们在蓬勃发展的客户交互行业中，是中国领先且持续聚焦在SaaS领域的服务商之一，拥有超过10年的经验。 我们采用独特的云原生架构，并提供全面的客户交互SaaS解决方案。我们的解决方案具有高度智能与AI赋能的特点，并被证明在超大并发的条件下，仍可以保障稳定和安全性。”

“我们相信，2020财年标志着讯鸟的一个重要转折点。我们开始将公司的业务重心从定制化的云服务转向标准化的云服务。虽然我们仍在执行此增长策略的早期阶段，但我们已经开始看到这些努力带来的切实成果，2020年财年我们的标准化云服务的月平均付费帐号数相比2019年同期增长了约30.5％。我们也同时投入了大量的人力物力，研发并升级了一系列具备AI能力的标准化SaaS产品。此外，我们也一直在加强销售和营销工作，不仅在金融行业获得了新的优质客户，而且还扩展到其他几个行业，包括零售、医疗等。我们此次赴美上市IPO的融资额中，有很大一部分计划将用于加强销售和营销。我们希望通过积极推广我们的标准云服务来扩大我们的客户群。我们预计与定制化云服务相比，我们的标准化云服务将构成我们2021财年收入的主要部分。我们预计公司2021财年的收入将在2200万美元至2500万美元之间，并且公司将通过客户多元化使营收结构更加稳健。

“我们相信，将业务重点从定制化云服务转变为标准化云服务的战略转型，不仅将帮助我们成功为金融行业和跨行业的中大型客户提供服务，而且还有助于将我们的SaaS产品全面推广至中国广大过去无法承担购买定制化SaaS产品或定制化软件开发费用的中小型企业中，让他们也能从我们所提供的高质量、标准化和AI驱动的客户交互SaaS产品中受益。”

关于北京讯鸟软件有限公司

讯鸟总部位于中国北京，是一家为中国客户提供创新人工智能驱动或人工智能赋能解决方案的软件即服务提供商。如需了解更多信息，请访问讯鸟网站：www.Infobird.com。

前瞻性声明

本新闻稿含有《1933年证券法案》第27A节及其修订以及《1934年证券交易法案》第21E节及其修订中定义的前瞻性声明。所有前瞻性声明均存在不确定性，因为它们仅基于当前对讯鸟未来事件或未来业绩的期望和假设。读者不应过度依赖这些前瞻性声明，因为它们仅是预测声明且仅适用于发布当日。要评估此等前瞻性声明，潜在投资者应当仔细评估本新闻稿以及讯鸟提交给美国证券交易委员会的文件中所述的各种风险以及不确定性。这些风险和不确定性可能导致讯鸟的实际结果与前瞻性声明中表示的结果存在重大差异。

联系方式：

讯鸟联系人

北京讯鸟软件有限公司

吴益民，首席执行官兼董事会主席

wuym@infobird.com

86-010-52411819

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