訊鳥軟件有限公司宣佈填寫 20-F 表格以提交年度報告

北京, May 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經由 InvestorWire – 訊鳥軟件有限公司 (Infobird Co., Ltd) (NASDAQ: IFBD)（「訊鳥」）作為一家在中國提供以人工智能驅動並支援的客戶參與解決方案軟件即服務（「SaaS」）供應商，今天宣佈已以 20-F 表格向美國證券交易委員會（「SEC」）提交其截至 2020 年 12 月 31 日的財政年度報告。包含訊鳥審計後綜合財務報表的 20-F 表格年度報告可在 SEC 的網站或訊鳥的網站 www.Infobird.com 存取。



此外，訊鳥將按要求而免費向其股東提供 20-F 表格年度報告的紙質副本，其中包含審計後的綜合財務報表。如需索取副本，請直接聯繫訊鳥軟件有限公司，地址：北京市朝陽區利澤中一路 1 號院 2 號樓 13 層辦公 A12A05 內 1

2020 財年的總收入約為 1,450 萬美元，較 2019 年同期下降 20.4%，主要是由於 2019 冠狀病毒疫情對訊鳥的業務營運產生了負面影響。此外，訊鳥其中一名主要客戶改變了其內部電話銷售策略，從而導致訊鳥的軟件即服務使用率下降。而總收入的減少被金融行業以及醫療護理和資訊科技服務等其他行業的新客戶收入增加所抵消。由於訊鳥繼續投入大量資金開發和升級具有人工智能功能的新標準軟件即服務產品，因此訊鳥的研發費用與 2019 年相比增加了 26.8%，也導致淨收入下降了 20.4%，至 2019 年約為 410 萬美元。2020 財政年度低於 2019 年同期的 510 萬美元。然而，淨利潤率在 2020 年保持在約 28% 的健康水平。

訊鳥首席執行官兼董事長吳益民表示：「隨著軟件即服務行業從 2019 年到 2020 年繼續以 43.5% 的增長速度快速發展，而中國的客戶正在參與這快速發展的行業。我們相信，我們是為蓬勃發展的客戶參與行業的領先且在中國有著歷史的軟件即服務供應商之一，且已擁有 10 年以上的經驗。我們採用獨特的雲端原生架構，並提供全面的客戶參與軟件即服務解決方案組合，其具有高度智能、以人工智能驅動，並被證明具有超大的併發性、規模上的穩定和安全。」

吳益民續稱：「我們相信 2020 財政年度是訊鳥的重要轉折點，因為我們開始將業務重點從定制的雲端服務轉移到標準的雲端服務。我們處於執行此增長策略的早期階段，但已開始從這些努力中看到切實的結果，因為我們的標準雲端服務的平均每月付費用戶帳戶比 2019 年同期增長了約 30.5%。我們還在研發方面投入了大量資源，以開發和發佈一系列嵌入我們人工智能功能的新標準軟件即服務產品。此外，我們一直在提高銷售及市場推廣力度，不僅要在金融行業中獲得新的高質素客戶，而且還要擴展到零售和醫療護理等其他行業。鑑於我們大部分的公開招股收益投放於加強銷售和市場推廣，我們希望透過積極推廣雲端標準服務來擴大客戶群。我們預計，與定制的雲端服務相比，我們的標準雲端服務將構成我們 2021 財政年度收入的主要部分。我們預計 2021 財政年度收入將增加至 2,200 萬美元至 2,500 萬美元之間，並且期望在更多元化的客戶基礎推動下，讓營運收入的構成更健康。

「我們認為，將業務重點從定制的雲端服務策略轉為標準雲端服務，不僅增強我們在服務大中型金融機構和跨行業的大客戶方面的成功，還將有助促進我們向中國更多無法負擔定制的軟件即服務或定制軟件開發的中小企推廣我們的軟件即服務解決方案，使他們能夠從高質素的標準人工智能客戶參與軟件即服務中受益。」

關於 Infobird Co., Ltd「訊鳥軟件」

訊鳥總部位於中國北京，是一家提供以創新人工智能驅動，或人工智能支援的客戶參與解決方案的的軟件即服務供應商。如欲了解更多資訊，請瀏覽訊鳥網站 www.Infobird.com 。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1933 年證券法》（修訂版）第 27A 節及《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所規定的前瞻性聲明。所有前瞻性聲明均基於當前對訊鳥未來活動或未來業績的預期及假設，因而具有內在的不確定性。謹請讀者勿過於依賴此等前瞻性聲明，其僅為截止此日期的預測及說明。在評估此等聲明時，潛在投資者應仔細審查本新聞稿中指明的各種風險及不確定因素以及訊鳥在美國證券交易委員會 (SEC) 提交檔案中所列事項。此等風險及不確定因素可能導致訊鳥的實際業績與前瞻性聲明中提供的業績相差較大。

聯絡人

訊鳥聯絡人：

訊鳥軟件有限公司 (Infobird Co., Ltd)

首席執行官兼董事長吳益民

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