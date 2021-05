Ebolavaccine fra Johnson & Johnson og Bavarian Nordic understøtter Verdenssundhedsorganisationens tiltag for at forebygge ebolasmitte i Vestafrika

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 17. maj 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabets partner, Johnson & Johnson vil donere op til 200.000 doser ebolavaccine til at støtte Verdenssundhedsorganisations (WHO) tiltag for at forebygge yderligere spredning af ebola i Vestafrika. Vaccinen består dels af Mvabea®, som er udviklet og produceret af Bavarian Nordic. Vaccinerne gøres tilgængelige via et ”early access” klinisk forsøg, der er ledet af WHO og nationale regeringer, og de første doser blev givet i sidste uge i Sierra Leone.

Desuden har WHO prækvalificeret ebolavaccinen, hvilket i kombination med EU-godkendelsen i 2020 vil hjælpe med at fremskynde godkendelse i lande, hvor ebola er en vedvarende trussel mod folkesundheden, samt hjælpe med at sikre bredere adgang for personer, der er i risiko for smitte med virusset. Vaccinen er udformet til at fremkalde immunitet mod ebola i både voksne og børn.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi er stolte over at være en del af Johnson & Johnsons dybe engagement I kampen mod ebola, og vi vil fortsætte med at støtte disse initiativer gennem produktion af vacciner til at imødegå den stigende efterspørgsel. Vacciner er et altafgørende redskab til beskyttelse af den vestafrikanske befolkning og til forebyggelse af yderligere ebolaudbrud, og prækvalifikationen fra WHO er et vigtigt skridt henimod at sikre en bredere adgang til vaccinen for udsatte lande.”

Yderligere detaljer kan findes i pressemeddelelsen fra Johnson & Johnson: https://www.jnj.com/johnson-johnson-joins-world-health-organization-in-efforts-to-prevent-spread-of-ebola-in-west-africa

Om ebolavaccinen fra Johnson & Johnson

Den EU-godkendte ebolavaccine fra Johnson & Johnson, der består af Zabdeno® (Ad26.ZEBOV) og Mvabea® (MVA-BN-Filo), benytter ikke-replikerende virale vektorer - adenovirus serotype 26 (Ad26) og Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) – der er genetisk modificerede således at de ikke kan formere sig i menneskeceller. Desuden bærer disse vektorer den genetiske kode fra flere proteiner fra ebolavirusset, hvilket udløser en immunrespons. Mvabea® (MVA-BN-Filo) blev oprindeligt udviklet af Bavarian Nordic og blev licenseret til Janssen i 2014. Bavarian Nordic har igangværende kontrakter med Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson om produktion af vaccinen.

Ebolavaccinen er oprindeligt udviklet som led i en forskningsaftale med National Institutes of Health (NIH) og har modtaget direkte finansiering samt prækliniske services fra National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), en del af of NIH, under kontraktnumrene HHSN272200800056C, HHSN272201000006I og HHSN272201200003I. Vaccinen har desuden opnået yderligere finansiering fra Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, BARDA under kontraktnumrene HHSO100201700013C og HHSO100201500008C.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine baseret på en indlicenseret, kunstig viruslignende partikelteknologi. Vaccinekandidaten, ABNCoV2, undersøges for øjeblikket i kliniske forsøg. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Pressemeddelelse

Vedhæftet fil