Ørsted udpeger ny driftsdirektør

English Danish

Ørsted har udpeget Richard Hunter til driftsdirektør (Chief Operating Officer - COO) og nyt medlem af Ørsteds koncernledelse fra den 1. juni 2021. Richard Hunter kommer fra en stilling som topchef for Rail Control Solutions and Wayside hos Bombardier Transportation.



Stillingen er ny og blev oprettet, efter at det tidligere i år blev besluttet at reorganisere Ørsted for at positionere selskabet bedre til fremtidig vækst. Som COO skal Richard Hunter stå i spidsen for EPC & Operations for hele Ørsted på nær Onshore-aktiviteterne, som er organiseret i et separat forretningsområde.

EPC & Operations står for Ørsteds EPC-aktiviteter (projektering, indkøb og opførelse) og drift af havvindmølleparker og kraftvarmeværker. EPC-organisationen står for flere store anlægsprojekter på havet over hele verden, mens Operations forestår driften af 28 havvindmølleparker, som leverer CO 2 -fri strøm til mere end 18 millioner mennesker globalt, og kraftvarmeværker, der leverer grøn strøm og fjernvarme i Danmark.

Richard Hunter har en lang karriere bag sig som topchef inden for projektering, produktion og drift i den verdensomspændende og britiske jernbaneindustri og har indtil for nylig været topchef for Bombardier Transportations Global Rail Control Solutions and Wayside-forretning. I sine 17 år hos Bombardier har Richard som en del af den øverste ledelse beskæftiget sig med projektering, produktion og drift på tværs af Europa samt i Asien og Stillehavsområdet, og han har stået i spidsen for projekter og produktleverancer i mere end 50 lande.

Mads Nipper, Ørsteds administrerende direktør og koncernchef, siger:

”Jeg er virkelig glad for, at Richard bliver en del af koncernledelsen som vores COO. Richard er en leder i verdensklasse, og han har de rigtige kompetencer til at fortsætte udviklingen af EPC & Operations som en afgørende del af vores arbejde med at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Richard har et solidt teknisk fundament inden for ingeniørfaget og imponerende international erfaring med produktion, drift og udvikling over hele verden, og sidst, men ikke mindst, har Richard vist sig at have et stærkt kommercielt mindset, der skaber stor værdi for både forretningen og kunderne.”

Richard Hunter får base i Gentofte, men vil jævnligt arbejde fra Ørsteds London-kontor såvel som fra andre lokationer verden over.

Richard Hunter siger:

”Jeg ser virkelig frem til at blive en del af teamet i Ørsted. Efter at have arbejdet mange år i virksomheder, der leverer de mest miljøvenlige og bæredygtige former for transport, er jeg beæret over nu at få lov til at udfylde denne rolle i en af verdens største virksomheder inden for vedvarende energi med en så klar ambition om at føre an i den globale energiomstilling.”

Ørsted gør en indsats for at sikre inkluderende rekrutteringsprocesser med kandidater af forskellige køn og med forskellige etniske og nationale baggrunde. Den endelige udvælgelsesproces til rollen som COO omfattede flere nationaliteter og en række kvindelige kandidater.

Om Richard Hunter:

Uddannelse:

Naturvidenskabelig bachelor (med udmærkelser) inden for elektroteknik og elektronik, University College London (1989)

Fellow, Institution of Mechanical Engineers, Storbritannien (2008)

Fellow, Institution of Engineering & Technology, Storbritannien (2007)





Erhvervserfaring:

Bombardier Transportation (2004-2021)

President, Rail Control Solution and Wayside, Storbritannien

Managing Director, Storbritannien

President, Asia Pacific, Thailand

President, Business Unit Asia, REA, Singapore

Land Transport Authority, Singapore (1996-2004)

Senior Project Manager, E&M

Senior Project Engineer

London Underground (1986-1996)

Communications Engineer & Assistant Supervising Engineer, Jubilee Line Extension





Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

99 55 77 65

cabkj@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

ir@orsted.dk



Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil